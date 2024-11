El Gobierno de Países Bajos presenta un plan para garantizar la seguridad de la comunidad judía

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Países Bajos ha anunciado este viernes un proyecto encaminado a mejorar las condiciones de seguridad de la comunidad judía en el país, apenas dos semanas después de que aficionados de fútbol del Ajax y de Maccabi de Tel Aviv protagonizaron en Ámsterdam una serie de incidentes que desde algunos sectores del Ejecutivo neerlandés y también del israelí han catalogado como antisemitas.

Así pues, el Ejecutivo liderado por Dick Schoof ha adelantado que invertirá unos 4,5 millones de euros de forma anual en la lucha contra el antisemitismo, a la par que implementará medidas más duras como la retirada de la ciudadanía a aquellas personas involucradas en violencia antisemita, según informaciones recogidas por la radiotelevisión neerlandesa NOS.

Además, las autoridades de Países Bajos impulsarán un grupo de trabajo integrado por representantes de la comunidad judía, ministerios, el sector educativo, entre otros, y que se centrará en aumentar las condiciones de seguridad de los estudiantes judíos universitarios. "La gente no se atreve a usar kipá", ha alertado el ministro de Justicia neerlandés, David van Weel.

A pesar de que este anuncio se produce apenas dos semanas después del incidente en Ámsterdam, el Ejecutivo de Schoof ha precisado que ya estaba trabajando en este asunto antes del suceso. De hecho, algunas de las meidas incluidas en el plan contra el antisemitismo ya habían sido anunciadas previamente, incluida la retirada de subvenciones a organizaciones de "carácter antisemita".

"Las medidas solo tendrán éxito si ya no tengo que hablar con la comunidad judía sobre su seguridad, que ya no tengan que emigrar, que los niños ya no digan que no quieren ser judíos", ha aseverado el ministro Van Weel, quien a pesar de todo ha defendido el legítimo derecho a criticar a Israel pero "sin ser una excusa para ser antisemita".