El Gobierno palestino critica a Smotrich por su llamamiento en favor de "ir a la guerra" en Cisjordania

Archivo - El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich (archivo) - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno palestino ha criticado con dureza este domingo al ministro de Finanzas de Israel, el ultraderechista Bezalel Smotrich, por su llamamiento en favor de "ir a la guerra" en Cisjordania, "hacer lo que se hizo" en la Franja de Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023 y desmantelar la Autoridad Palestina.

El Ministerio de Exteriores palestino ha afirmado en un comunicado publicado en redes sociales que "estas afirmaciones son un llamamiento explicito a una escalada, la anexión y el desplazamiento, destinados a socavar las posibilidades de un Estado palestino independiente".

"Este tipo de incitación es un reflejo de las políticas aplicadas por el Gobierno israelí mediante asesinatos, desplazamiento, la expansión de asentamientos, la confiscación de tierras y los intentos de imponer una nueva realidad por la fuerza en el Territorio Palestino Ocupado", ha sostenido la cartera.

Así, ha reseñado que tanto la Autoridad Palestina como las instituciones palestinas "son fundamentales para el proyecto nacional palestino y para la consecución de un Estado palestino independiente y soberano", antes de apuntar que "cualquier intento de socavarlas o desmantelarlas conlleva la plena responsabilidad por sus consecuencias".

La cartera ha criticado además que "el continuo silencio internacional ante esta incitación no hace sino envalentonar al Gobierno israelí para que prosiga con sus políticas", algo que "empuja a la región (de Oriente Próximo) hacia una mayor inestabilidad".

Por ello, ha instado a la comunidad internacional, y en particular al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y a Estados Unidos, a que "asuman sus responsabilidades políticas y jurídicas" y que "adopten medidas inmediatas y concretas para obligar a Israel a poner fin a sus crímenes, detener la expansión de los asentamientos, la anexión y los desplazamientos, y proteger al pueblo palestino y a sus instituciones nacionales".

"No puede haber seguridad, estabilidad ni paz mediante la guerra, los asesinatos, los desplazamientos y la expansión de los asentamientos", ha esgrimido, al tiempo que ha subrayado que "el camino hacia la paz depende de poner fin a la ocupación israelí y hacer realidad la independencia del Estado de Palestina sobre la base de las fronteras del 4 de junio de 1967, con Jerusalén Este como capital".

El comunicado ha sido publicado horas después de que Smotrich defendiera "ir a la guerra en Judea y Samaria --nombre bíblico de Cisjordania usado por las autoridades israelíes para referirse a este territorio palestino-- y hacer lo que se hizo en Gaza y desmantelar a la Autoridad Palestina, que es una autoridad terrorista".

"Tenemos que decir a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI): igual que desmantelaron a Hamás en Gaza, no habrá infraestructura terrorista en Judea y Samaria. No habrá terroristas, no habrá armas, no habrá túneles", ha dicho Smotrich, líder del partido Sionismo Religioso, en declaraciones concedidas en un podcast del medio israelí Ynet.

Smotrich, quien ya ha abogado en numerosas ocasiones en el pasado por anexionar Cisjordania y establecer asentamientos en Gaza, ha expresado su deseo de "anexionar al menos hasta la 'línea amarilla' en Gaza --que ocupa más de la mitad del enclave y donde se encuentran desplegadas las tropas al hilo del acuerdo de octubre de 2025 para aplicar la propuesta de Estados Unidos-- y hasta el río Litani en Líbano".

Por último, ha remarcado que defiende la anexión de estos territorios "no solo para el asentamiento en la Tierra de Israel, sino porque si la guerra termina con las fronteras con las que empezó --en referencia al 7 de octubre de 2023, fecha de los ataques encabezados por Hamás contra Israel--, ¿qué impediría al enemigo ir de nuevo a la guerra?".