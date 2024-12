La Guardia Revolucionaria dice que Irán no se ve "debilitado" por la caída del régimen de Al Assad en Siria

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, Hosein Salami, ha asegurado este martes que Teherán no se ha visto debilitado por la caída del régimen del presidente sirio, Bashar al Assad, tras una ofensiva relámpago de grupos rebeldes y yihadistas encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS).

"No hemos sido debilitados y esto no ha disminuido el poder de Irán", ha señalado Salami, quien ha recalcado que "el derrocamiento del régimen sionista no será retirado de la agenda" de las autoridades iraníes, según ha informado la agencia iraní de noticias Mehr.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, ha condenado los bombardeos de Israel contra "infraestructura siria" y la "ocupación" de más áreas en los Altos del Golán, en medio de los esfuerzos israelíes para crear una "zona de amortiguación" tras la caída del régimen en Siria.

Así, Baqaei ha criticado a los aliados occidentales de Israel por su "silencio" e "inacción" ante estas "violaciones", algo que "Israel interpreta como una aprobación a sus acciones agresivas", según un comunicado publicado por el Ministerio de Exteriores iraní.

Baqaei ha subrayado que la "agresión" contra Siria "en un momento en el que el pueblos sirio atraviesa acontecimientos derivados de un cambio de régimen", supone "una violación flagrante de la Carta de Naciones Unidas", por lo que ha reclamado una "respuesta inmediata" por parte del Consejo de Seguridad de la ONU.

La ofensiva en Siria, lanzada el 27 de noviembre desde la provincia de Idlib, ha permitido a yihadistas y rebeldes tomar la capital, Damasco, y poner fin al régimen de la familia Al Assad, en el poder desde 1971, ante un repliegue constante de las tropas gubernamentales, respaldadas por Rusia e Irán.