Guatemala anuncia una "revisión profunda" de la Policía tras las controvertidas detenciones por el tiroteo del exfiscal

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala desplegados en una operación de seguridad - PNC DE GUATEMALA EN X

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Guatemala ha anunciado una "revisión profunda" de la estructura y la actuación de la Policía Nacional Civil (PNC) tras la crisis abierta por la detención por el asesinato del exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa de dos hermanos posteriormente liberados que eran repartidores y que acusaron a los agentes que los arrestaron de colocarles una carabina.

"Ante los acontecimientos ocurridos durante los últimos días, y en cumplimiento de nuestra responsabilidad de garantizar la seguridad de los guatemaltecos, se ha determinado iniciar un proceso de revisión profunda de la estructura, conducción y funcionamiento de la Policía Nacional Civil", ha anunciado el Ministerio de Gobernación en un comunicado.

La evaluación atañe a "los distintos niveles de mando, los procedimientos operativos y los mecanismos de supervisión y control institucional", reza la nota, que coloca como propósito de esta medida la identificación de "las medidas necesarias para fortalecer el desempeño y la capacidad de respuesta de la institución policial".

La cartera, que "considera que las circunstancias actuales demandan decisiones firmes y responsables", ha adelantado que "se adoptarán las medidas administrativas y organizativas que correspondan, conforme a la ley y en función de los resultados de estas evaluaciones".

"En los próximos días informaremos a la población sobre los resultados de este proceso y las decisiones que se adopten", ha avanzado, reiterando su "compromiso con una institución policial profesional, transparente y eficaz, que actúe con estricto apego a la legalidad y responda a las necesidades de seguridad de los guatemaltecos". Este compromiso, ha alegado, "exige evaluar, fortalecer y mejorar continuamente" las instituciones.

El Ministerio se ha pronunciado de este modo un día después de que su titular, Marco Antonio Villeda, declaró ante los medios que pueden "rodar cabezas" si la investigación anunciada por el presidente Bernardo Arévalo acerca de la referida detención confirma las alegaciones de los dos arrestados.