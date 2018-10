Guterres dice que ha escuchado historias sobre atrocidades "inconcebibles" contra rohingyas en Birmania

Publicado 02/07/2018 11:19:21 CET

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha afirmado este lunes que ha escuchado historias sobre atrocidades "inconcebibles" durante su visita a refugiados rohingyas en el distrito bangladeshí de Cox's Bazar.

"En Cox's Bazar, Bangladesh. Acabo de escuchar historias inconcebibles sobre asesinatos y violaciones de parte de refugiados rohingyas que huyeron recientemente de Birmania. Quieren justicia y un retorno seguro a casa", ha dicho en un mensaje en su cuenta en la red social Twitter.

Asimismo, ha señalado que "la seguridad de los refugiados rohingyas durante esta temporada de monzón es la prioridad principal", al tiempo que ha subrayado de que "al menos 200.000 necesitan ser reubicados".

"No podemos dejar que los monzones se lleven las esperanzas de los refugiados rohingyas con los que me he reunido hoy en Bangladesh", ha recalcado el secretario general de la ONU.

Guterres llegó a Bangladesh el domingo y en sus primeras declaraciones aplaudió a las autoridades por dar cobijo a cientos de miles de rohingyas que han huido en los últimos meses al país.

"En un mundo con tantas fronteras cerradas, (el Gobierno de Bangladesh) abrió las suyas y recibió a sus hermanos y hermanas que llegaban de Birmania y de los terribles sucesos allí", dijo desde la capital, Daca.

El secretario general de la ONU llegó al país junto al presidente del Banco Mundial, Kim Yong Kim, quien destacó que "al acoger a los rohingyas, Bangladesh ha hecho un gran servicio al mundo". "Apoyaremos estos esfuerzos de todas las maneras que podamos", manifestó.

Los rohingyas huyeron en masa a Bangladesh de la campaña militar puesta en marcha por las autoridades birmanas para reprimir ataques de insurgentes. Decenas de personas murieron y pueblos enteros quedaron calcinados. La ONU llegó hablar de "limpieza étnica".

Los rohingyas son una minoría étnica de fe musulmana a los que Birmania no reconoce como ciudadanos y, en consecuencia, tampoco les reconoce ningún derecho. Para las autoridades birmanas, son descendientes de inmigrantes ilegales procedentes de Bangladesh.