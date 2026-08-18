Guterres reclama la liberación "inmediata" de dos miembros afganos de la UNAMA detenidos por los talibán

Archivo - Bandera de las Naciones Unidas (ONU) - NICOLAS MAETERLINCK / BELGA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha reclamado este martes la puesta en libertad "inmediata" de dos empleados de la Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán (UNAMA) que llevan más de una semana detenidos por las autoridades instauradas por los talibán.

"Seguimos en contacto con las autoridades de facto en Kabul para obtener más información y también para conseguir su liberación, ya que deben ser puestos en libertad de inmediato", ha señalado en rueda de prensa su portavoz, Stéphame Dujarric, lamentando que ambos siguen arrestados.

Se trata de dos hombres de nacionalidad afgana que fueron arrestados en la ciudad de Herat, en el oeste de Afganistán, el pasado 9 de agosto, por unos cargos de los que aún no se han informado. UNAMA no ha tenido acceso hasta el momento a los dos detenidos.