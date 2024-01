Hezbolá dice que "sólo ha usado una pequeña parte de sus capacidades" en sus enfrentamientos con Israel

Archivo - Manifestantes portan banderas libanesas, palestinas y de Hezbolá durante una manifestación en la capital de Líbano, Beirut, en apoyo al pueblo palestino ante los bombardeos de Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques de Hamás - Marwan Naamani/dpa - Archivo

Recalca que "no quiere verse arrastrado a una guerra" y advierte de que "mostrará todo su potencial" en caso de conflicto



MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El partido-milicia chií libanés Hezbolá ha asegurado este jueves que "sólo ha usado una pequeña parte de sus capacidades" en el marco de los enfrentamientos con Israel desde hace más de tres meses en la frontera y ha advertido de que, en caso de que estalle una guerra, el grupo "mostrará todo su potencial".

Hezbolá está inmerso en una serie de combates con Israel en la frontera a raíz de los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) contra territorio israelí, que dejaron cerca de 1.200 muertos y 240 secuestrados, según las autoridades de Israel.

"La resistencia ha usado sólo una pequeña parte de sus capacidades, armas, misiles y pericia en sus operaciones, dado que la batalla es limitada, pero si el enemigo nos impone la guerra, mostraremos todas nuestras capacidades y todo nuestro potencial, lo que les hará lamentar sus crímenes y agresión", ha dicho el vicepresidente del Consejo Ejecutivo de Hezbolá, Alí Damush.

Así, ha manifestado que el grupo "no está disuadido y nunca ha estado disuadido o ha tenido miedo de la guerra" y ha agregado que Hezbolá "siempre ha sido fuerte, valiente y ha estado presente en el terreno, totalmente preparado para hacer frente a cualquier estupidez por parte del enemigo".

"Si el enemigo cree que puede imponer nuevas ecuaciones a través de amenazas y escaladas, se engaña y está equivocado. La resistencia no aceptará nuevas ecuaciones que permitan al enemigo continuar sus crímenes, sin importar los resultados", ha argumentado. "No deben cometer errores en sus cálculos. Es cierto que la resistencia no quiere verse arrastrado a una guerra, pero si se le impone, no tiene miedo y está totalmente preparado para hacer frente al enemigo", ha dicho.

En este sentido, Damush ha incidido en que Hezbolá, "a través de su respuesta firme y valiente y sus operaciones cualitativas", ha puesto a Israel "ante un gran dilema" y ha llevado al país a "una guerra de desgaste de la que no sabe salir y que está provocando que cometa errores a nivel político y militar".

"Ahora hay disputas internas y una pelea encendida entre los miembros del Gobierno y el Ejército de ocupación, que sigue sin lograr resultados importantes, ya sea en el frente de Líbano o en el de Gaza", ha sostenido, según ha recogido la cadena de televisión Al Manar, vinculada a Hezbolá.

"Los apuros del enemigo se profundizan cada día y cuanto más dure la agresión, más se agotará el enemigo y más bajas sufrirá", ha manifestado, antes de abundar en que "las bajas, las amenazas, las mediaciones y los mensajes que llegan no les benefician ni les sacarán de las dificultades que están atravesando".

Por último, Damush ha insistido por ello en que "la única opción que les queda (a las autoridades israelíes) es detener la agresión" y ha reiterado que "la expansión de la agresión contra el sur (de Líbano) y el asesinato de altos cargos (de Hezbolá y Hamás) ponen al enemigo al borde del abismo".