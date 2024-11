Los hutíes y otros grupos respaldados por Irán aplauden a Hezbolá tras el acuerdo de alto el fuego en Líbano

Los rebeldes yemeníes destacan que Hezbolá "forzó al enemigo sionista" a aceptar el acuerdo por su "resistencia" en los combates

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los rebeldes hutíes y otros grupos respaldados por Irán en Oriente Próximo han ensalzado este miércoles la postura del partido-milicia chií Hezbolá en sus enfrentamientos con Israel tras la entrada en vigor de un acuerdo de alto el fuego tras cerca de trece meses de combates y alrededor de dos meses después de que el Ejército israelí iniciara una nueva invasión de Líbano.

"Aplaudimos la gran resolución de Hezbolá y el querido pueblo libanés frente a la brutal agresión israelí", ha dicho el portavoz de los hutíes, Abdulsalam Salá, quien ha recalcado que "gracias a ello y a la cohesión entre el pueblo, el Ejército y la resistencia, Líbano ha logrado una nueva victoria al repeler esta agresión e impedir sus objetivos malignos".

Así, ha apuntado a través de un comunicado publicado en su cuenta en la red social X que Hezbolá "ha aumentado sus raíces, firmeza y solidez a través de grandes sacrificios", al tiempo que ha manifestado que las "operaciones" del grupo "forzaron al enemigo sionista y a su apoyo estadounidense a avanzar hacia un acuerdo de alto el fuego que preserva la seguridad, la soberanía y la independencia de Líbano".

Salá ha indicado que los hutíes "confían en la elección de la Resistencia Islámica en Líbano" y ha argumentado que su cúpula "logró recuperar la iniciativa en un tiempo récord pese a los grandes golpes sufridos", entre ellos la muerte de su líder, Hasán Nasralá, en un bombardeo ejecutado por Israel el 27 de septiembre contra la capital libanesa, Beirut.

"El enemigo israelí no se habría sometido y aceptado un alto el fuego de no haber hecho frente a una resistencia sólida que no se rompió ante los asesinatos traicioneros", ha argüido el portavoz de los hutíes, que ha añadido que Hezbolá demostró "ser capaz de mantener una guerra de desgaste de larga duración".

En este sentido, ha valorado que este tipo de conflicto "no puede ser soportado por una entidad débil y frágil", en referencia a Israel, del que ha dicho que "es más frágil que una tela de araña", recuperando así un paralelismo trazado en varias ocasiones por Nasralá para describir a las autoridades israelíes.

"Los mártires de Hezbolá murieron en el camino a Jerusalén y Hezbolá lo ha hecho bien en este difícil camino, manteniendo el frente de apoyo a Gaza y Palestino pese al vergonzoso fracaso árabe e islámico, con escasas excepciones", ha defendido, antes de afirmar que "el conflicto con el enemigo sionista es un conflicto inevitable y las guerras son parte de un conflicto que terminará inevitablemente con su derrota".

Por su parte, el secretario general de Yihad Islámica, Ziad al Najalá, ha trasladado un mensaje al líder de Hezbolá, Naim Qasem, en el que ha aplaudido al grupo por "izar con orgullo y dignidad la bandera de la resistencia a pesar de las heridas y la conspiración enemiga, encabezada por Estados Unidos y sus aliados".

"Combatisteis, fuisteis firmes y apoyasteis a vuestros hermanos en Palestina, ofreciendo vuestra sangre preciosa y pura mientras nadie ofreció un vaso de agua al sediento y hambriento pueblo palestino", ha dicho Al Najalá, quien ha ensalzado el papel de Hezbolá en el conflicto. "Seguiremos con vosotros como una línea y una resistencia hasta la victoria", ha sostenido.

LA MEDIDA "NO AFECTA" AL 'EJE DE RESISTENCIA'

En esta línea, la milicia iraquí proiraní Kataib Hezbolá ha insistido en un comunicado en que el alto el fuego "no habría sido posible sin la firmeza de los combatientes de Hezbolá y la incapacidad de los sionistas a la hora de lograr sus objetivos" y ha añadido que "la decisión ha sido puramente libanesa".

"El enemigo estadounidense es el socio de la entidad --en referencia a Israel-- en todos los crímenes de traición, asesinato, destrucción y desplazamiento, por los que deberá pagar el precio antes o después", ha amenazado, al tiempo que ha argüido que "la salida de una parte en el eje de resistencia no afectará la unidad del frente".

"Habrá más partes que se unirán para reforzarlo en la lucha sagrada para hacer frente a los enemigos de Dios, su profeta y los creyentes", ha reseñado el grupo, que ha reiterado su "postura firme" en defensa de la causa palestina. "Kataib Hezbolá no abandonará a nuestro pueblo en Gaza, sin importar cómo de grandes sean los sacrificios", ha apostillado.

El acuerdo de alto el fuego ha entrado en vigor a las 4.00 horas (hora local), tras el anuncio realizado el martes por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre que las partes habían aceptado la propuesta trasladada por Washington.

Israel lanzó el 1 de octubre una nueva invasión de Líbano tras más de once meses de combates con Hezbolá en la frontera, al hilo de los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas contra territorio israelí.