India acusa al grupo armado paquistaní LeT de estar detrás del asesinato del periodista Shujaat Bujari

Publicado 28/06/2018 21:38:48 CET

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía del estado indio de Jammu y Cachemira ha acusado este jueves a milicianos con base en Pakistán de estar detrás del asesinato el 14 de junio del periodista Shujaat Bujari, tiroteado cuando abandonaba las oficinas del diario 'Rising Kashmir'.

La Policía ha subrayado que el asesinato es un caso de terrorismo y ha apuntado directamente a Lashkar-e-Taiba (LeT) como responsable, según ha informado el diario local 'The Times of India'.

"La investigación ha establecido que hubo una campaña contra Shujaat Bujari en varias plataformas sociales (...) que difundieron una campaña de odio, maldad e intimidación contra el periodista", ha dicho.

Asimismo, ha recalcado que las pesquisas apuntan a que la persona responsables de la publicación de estos artículos es un residente de la localidad de Srinagar con vínculos con LeT. El sospechoso se encontraría en estos momentos en Pakistán.

El principal sospechoso ha sido identificado como Sayad Gul, quien habría netrado en el país vecino con un pasaporte "obtenido de forma fraudulenta". Otros tres sospechosos son Azad Ahmad Malik, Muzafar Ahmad Bhat y Navid Jat.

LeT ha negado cualquier relación con el asesinato de Bujari, cuya autoría no ha sido reclamada hasta el momento. El grupo ha perpetrado numerosos atentados en la Cachemira y otros puntos de India.

La región se vio sumida en una crisis política la semana pasada después de que el gubernamental Partido Populari Indio (BJP) anunciara su decisión de romper su coalición con el Partido Democrático del Pueblo (PDP) en Jammu y Cachemira, lo que provocó la dimisión de la ministra principal de la región, Mehbuba Mufti.

El BJP ha argumentado que su alianza con el PDP, forjada hace tres años, es ahora "insostenible" ante el incremento de la violencia en la región y apuntó directamente al asesinato de Bujari como ejemplo de esta situación.

En los últimos meses, las fuerzas de seguridad indias desplegadas en Cachemira han sido objetivo de decenas de ataques, en medio de acusaciones de Nueva Delhi a las autoridades paquistaníes por respaldar a grupos separatistas.

Por otra parte, decenas de civiles han muerto a causa de la actuación de las fuerzas de seguridad durante las protestas contra las autoridades, lo que ha llevado a Pakistán a denunciar las medidas represivas de India en la región.

Pakistán e India se disputan la región de Cachemira desde 1947 y se han enfrentado por ella en dos de las tres guerras que han mantenido desde su independencia de Reino Unido. En 1999 hubo un breve pero intenso enfrentamiento militar entre ambas potencias nucleares y desde 2003 se mantiene una frágil tregua.