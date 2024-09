Las inundaciones por el tifón 'Yagi' en Birmania dejan ya más de 70 muertos y casi 90 desaparecidos

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las inundaciones causadas por el paso del tifón 'Yagi' en Birmania han dejado ya 74 muertos y 89 personas desaparecidas en medio de los llamamientos de la junta militar a la comunidad internacional para el envío de ayuda al país asiático.

Las inundaciones han afectado a 462 pueblos y distritos en 64 municipios en el área de Naipyidó, las regiones de Bago, Mandalay y Ayeyawady, así como los estados de Mon, Kayin y Shan (sur y este), según ha recogido el diario 'The Global New Light of Myanmar'.

Las operaciones de búsqueda y salvamento continúan, por lo que el balance de muertos podría subir. Las inundaciones, que han obligado a evacuar a la población afectada, han dejado puentes, carreteras y escuelas anegadas y más de 65.700 casas han sufrido destrozos.

El jefe de la junta militar que gobierna Birmania desde el golpe de Estado de 2021, el general Min Aung Hlaing, ha dispuesto que los altos cargos birmanos "se pongan en contacto con los países extranjeros pertinentes para pedir asistencia para las víctimas.

La catástrofe agrava aún más la grave crisis que atraviesa el país desde el golpe de Estado contra el gobierno electo de la otrora líder 'de facto' Aung San Suu Kyi. El aumento de la violencia ha llevado a más de 2,7 millones de personas a abandonar sus hogares.

'Yagi', que también ha provocado graves daños en Vietnam, Laos, Tailandia y Filipinas, se ha saldado con más de 260 muertos en los cinco países. Las autoridades vietnamitas han alertado de que se trata de la peor tormenta registrada en casi tres décadas.