Irán anuncia el derribo de otro dron Predator del Ejército de EEUU en el estrecho de Ormuz

Dron MQ-) Predator del Ejército de Estados Unidos en Islandia, en una fotografía de archivo - Sra Edgar Grimaldo/U.S. Air / Zuma Press / Europa

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado este martes el derribo de otro dron estadounidense MQ-9 Predator sobre el estrecho de Ormuz, en medio de las tensiones en la zona por el conflicto abierto en Oriente Próximo por la ofensiva estadounidense-israelí lanzada en febrero contra el país asiático.

Así, ha afirmado que el aparato, que sería "el 54º MQ-9 del Ejército terrorista estadonidense" que es derribado por las fuerzas iraníes en el marco del conflicto, ha sido alcanzado "sobre los cielos del estrecho de Ormuz", tal y como ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

En este sentido, ha subrayado que la interceptación del aparato ha sido llevada a cabo "por la red integrada de defensa aérea" de Irán, sin más detalles al respecto y sin que Estados Unidos se haya pronunciado al respecto.