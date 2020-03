Irán atribuye el último informe de la AIEA a las "conspiraciones" de Estados Unidos

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha asegurado que el último informe crítico de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) responde a las "conspiraciones" de países como Estados Unidos y ha asegurado que no tiene ninguna "obligación" de facilitar el acceso a inspectores.

La AIEA acusó el martes a la República Islámica de incrementar su arsenal de uranio enriquecido muy por encima de los límites contemplados en el acuerdo nuclear de 2015 y de vetar la entrada de los inspectores internacionales a instalaciones sospechosas.

El representante de Irán ante la organización, Kazem Gharibabadi, ha asegurado que Estados Unidos e Israel están "presionando" para que la AIEA "se salga de sus obligaciones". En este sentido, ha asegurado que la petición de "aclaraciones o acceso adicional" responde a "información falsa", según la agencia Mehr.

Este sesgo, ha añadido, "no es solo incoherente con los documentos fundacionales de la agencia y el régimen de verificación, sino que hace que Irán no tenga obligación de cumplir las demandas". "Si los países no toman medidas contra estas conspiraciones, su soberanía nacional se puede ver comprometida", ha agregado.

El régimen iraní anunció en 2019 su progresiva desvinculación de los compromisos suscritos en 2015 al entender que la salida de Estados Unidos había puesto en cuestión la continuidad del acuerdo. Las potencias europeas firmantes aún siguen buscando fórmulas alternativas para conservar el pacto, por ahora sin garantías de éxito.