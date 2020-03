Irán denuncia que el "terrorismo médico" de EEUU está causando una "catástrofe humanitaria" en el país

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Irán, Mohamad Yavad Zarif, ha denunciado este lunes que el "terrorismo médico" de Estados Unidos a través de las sanciones está provocando una "catástrofe humanitaria" en el país, en medio de la pandemia por coronavirus.

En un editorial publicado en el diario ruso 'Kommersant' titulado 'Luchen contra el virus, no contra nosotros', Zarif ha sostenido que las sanciones de Washington hacen "imposible" a la población tener acceso a medicamentos.

"El bloqueo ilegal de los recursos financieros de Irán a causa de las extensas sanciones hace imposible el acceso a medicamentos y equipamiento médico", ha dicho, según ha recogido la cadena de televisión iraní Press TV.

"Esto está llevando a una catástrofe humanitaria", ha criticado, al tiempo que ha reiterado que las sanciones "dañan" las exportaciones del país y hacen que cuente "con menos recursos de inversión".

Así, ha argüido que las sanciones han llevado a bancos internacionales a no hacer tratos con Irán y a compañías farmacéuticas a no vender material a Teherán, lo que daña los esfuerzos de Irán contra la pandemia.

"Este es el momento en el que la comunidad internacional debe jugar su papel real para hacer que su fuerte voz sea escuchada", ha señalado, antes de pedir que se ayude a Irán a "detener el terrorismo económico, médico y de medicinas" por parte de Estados Unidos.

"A pesar de que Irán es un país que tiene ricas reservas de fósiles, incluido petróleo y gas, no tiene, gracias a las sanciones de Estados Unidos, las fuentes de financiación necesarias para dar ayuda a la población que sufre el coronavirus", ha agregado.

Por ello, Zarif ha argumentado que "desde un punto de vista legal", esto "es también un crimen contra la Humanidad y la comunidad internacional".

"En esta etapa sensible, lo único que puede hacer Estados Unidos es no obstruir la lucha de Irán contra el coronavirus y no alterar la entrega de ayuda internacional", ha remachado.

"UN GOBIERNO ADICTO A LAS SANCIONES"

El ministro ha señalado posteriormente a través de su cuenta en Instagram que la pandemia recalca la necesidad de que Estados Unidos ponga fin a "la locura en política y el unilateralismo irresponsable".

"Esta es la cara más fea de un Gobierno adicto a las sanciones que quiere revivir su campaña de máxima presión a través de debilitar a Irán ante el coronavirus", ha denunciado.

En este sentido, ha dicho que Irán hace frente a la pandemia "igual que Europa y Estados Unidos" y que las sanciones "duplican el sufrimiento de los iraníes".

"La combinación de las sanciones y el coronavirus es un enemigo más peligroso y una enfermedad más temible. Las sanciones hacen al coronavirus más intenso y más duro tomar decisiones difíciles", ha explicado.

"El mundo está en deuda con todos los esfuerzos, ya sea en Wuhan, Teherán, Milán, Madrid, Nueva York. Cada noticia amarga e imagen desafortunada de muerte humana requiere el luto de todo el mundo", ha zanjado.

Las autoridades de Irán han confirmado este mismo lunes que se han registrado en las últimas 24 horas otros 117 fallecidos por coronavirus, lo que eleva el total a 2.757, mientras que las autoridades han anunciado que disponen de un nuevo test que permite confirmar si una persona tiene Covid-19 en tres horas.

Por otra parte, según ha informado el Ministerio de Salud, se han confirmado otros 3.186 casos, lo que sitúa en 41.495 los contagios totales en el país, mientras que 13.911 pacientes ya han recibido el alta tras recuperarse de la enfermedad.