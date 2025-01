Irán espera que Trump adopte una "postura realista" hacia Teherán y critica las políticas de Biden

Recalca que "la Administración Biden ha tenido una de las peores actuaciones a nivel de esta región en los últimos 60 años"

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha expresado este lunes su deseo de que la nueva Administración estadounidense que encabezará Donald Trump adopte una "postura realista" hacia Teherán, al tiempo que ha afirmado que el presidente saliente, Joe Biden, ha mantenido unas políticas negativas para la región de Oriente Próximo durante sus cuatro años al frente de la Casa Blanca.

"Esperamos que la postura estadounidense esté fundamentada en el realismo, el Derecho Internacional y el deseo del pueblo iraní", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, quien ha afirmado que esta es una "postura consistente" por parte de Teherán.

Asimismo, ha subrayado que "la Administración Biden ha tenido una de las peores actuaciones a nivel de esta región en los últimos 60 años" y ha criticado que "los últimos 16 meses fueron gastados en defender un genocidio", en referencia a la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza.

"Por casualidad, el acuerdo de alto el fuego ha sido alcanzado en los últimos días de esta Administración", ha sostenido, antes de destacar que "esta mancha quedará en la mente de los pueblos de la región, especialmente en la de aquellos dañados por la agresión del régimen (israelí)".

Baqaei ha recordado además que, a nivel bilateral, "Estados Unidos ha continuado con sus acciones agresivas" y ha criticado que ha mantenido una postura "poco seria" en las conversaciones destinadas a reactivar el acuerdo nuclear de 2015, dañado por la decisión de Trump de abandonarlo de forma unilateral en 2018, según la agencia iraní de noticias Tasnim.

En este sentido, ha aseverado que Irán "no negociará sobre sus capacidades defensivas" en las conversaciones para reactivar el acuerdo, tras los últimos contactos con los países del conocido como E3 --Francia, Reino Unido y Alemania--, antes de reiterar que actuará "de forma recíproca" si se reactiva el mecanismo 'snapback' para la reimposición de todas las sanciones previas a 2015.

"No es inusual que las partes presenten sus argumentos, algo que no es algo sin precedentes. Sin embargo, lo que debe tenerse en cuenta es que Irán no negociará de ninguna forma sobre sus capacidades defensivas y militares", ha argumentado, al tiempo que ha afirmado que "la respuesta" de Teherán sobre este punto "ha sido clara".

Durante su primera mandato, entre 2017 y 2021, Trump retiró de forma unilateral a Estados Unidos del histórico acuerdo nuclear firmado con Irán en 2015 e impuso una batería de sanciones contra Teherán que llevaron al país a reducir sus compromisos con el pacto hasta la vuelta de Washington al cumplimiento de sus cláusulas.

Asimismo, Estados Unidos ejecutó en enero de 2020 un bombardeo contra el aeropuerto de la capital de Irak, Bagdad, en el que mató al entonces jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán, Qasem Soleimani y del 'número dos' de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) --una coalición de milicias progubernamentales iraquíes apoyadas por Irán--, Abú Mahdi al Muhandis.