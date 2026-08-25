Irán ironiza con la guerra económica de EEUU y compara el anuncio con el "misión cumplida" de Bush en Irak

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, durante una rueda de prensa el 3 de agosto de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Sha Dati

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha ironizado este martes con el anuncio de Estados Unidos sobre una guerra económica contra el país y ha trazado un paralelismo con el famoso discurso del expresidente estadounidense George W. Bush asegurando en mayo de 2003 que las tropas norteamericanas habían "cumplido la misión" iniciada seis semanas antes con la invasión de Irak.

"Scott Bessent: 'La última etapa empieza hoy'", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, en un mensaje en redes sociales, donde ha adjuntado a las palabras del secretario del Tesoro estadounidense una fotografía de Bush durante su discurso a bordo del portaaeronaves 'USS Abraham Lincoln', junto a una pancarta en la que se podía leer: 'Misión cumplida'.

Las declaraciones de Bush, en las que anunció el fin de las principales "operaciones de combate" y la derrota del régimen de Sadam Husein fueron rápidamente criticadas o tildadas de excesivamente optimistas, especialmente ante el recrudecimiento de los ataques de la insurgencia iraquí, que continuaron hasta la retirada en 2011 de las tropas estadounidenses del territorio de Irak.

Baqaei ha insistido de esta forma en las críticas de Teherán a Estados Unidos por sus reiterados anuncios sobre una presunta derrota iraní en el conflicto abierto el 28 de febrero a causa de una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel, en plenas negociaciones entre las autoridades estadounidenses e iraníes para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, como ya pasara con la ofensiva israelí de junio de 2025, a la que posteriormente se sumó Washington.

El mensaje desde Teherán llega horas después de que Estados Unidos, por boca de Bessent, anunciara una ofensiva comercial para cortar toda fuente de financiación de Irán, llegando a amenazar con sanciones a todos los países que mantengan lazos comerciales con el país asiático, incluyendo a China, para alcanzar un aislamiento total de la economía iraní.

Este paso de Washington llega además después de que terminara el plazo de 60 días que se dieron Washington y Teherán para alcanzar un acuerdo global para el fin del conflicto abierto tras la ofensiva estadounidense-israelí lanzada el 28 de febrero, si bien las partes no han logrado cerrar un pacto, con temores sobre un posible estallido de un nuevo conflicto a gran escala.