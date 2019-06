Irán niega que Trump enviara a través de Omán un mensaje advirtiendo sobre un ataque inminente

Publicado 21/06/2019 19:06:47 CET

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han negado este viernes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enviara a través de Omán un mensaje a Teherán advirtiendo sobre un ataque inminente por parte de Washington.

"Estados Unidos no ha enviado ninguna carta a Irán a través de Omán", ha dicho el portavoz del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Keivan Josravi. "Eso no es cierto en absoluto", ha agregado, según ha informado la cadena de televisión iraní Press TV.

Durante la jornada, la agencia de noticias Reuters había informado, citando a funcionarios iraníes bajo condición de anonimato, del envío del mensaje por parte de Trump a las autoridades iraníes.

"En su mensaje, Trump dijo que estaba en contra de cualquier guerra y que quería hablar con Teherán sobre varias cuestiones", ha explicado a Reuters uno de los funcionarios.

El presidente estadounidense "dio un breve plazo de tiempo para recibir nuestra respuesta pero la respuesta inmediata de Irán fue que corresponde al líder supremo (el ayatolá Alí) Jamenei decidir sobre esta cuestión", ha añadido la fuente.

Otro funcionario iraní ha puntualizado que Teherán "ha dejado claro que el líder está en contra de cualquier conversación, pero el mensaje le será trasladado para que tome una decisión". "Sin embargo, le dijimos al responsable omaní que cualquier ataque contra Irán tendrá consecuencias regionales e internacionales", ha subrayado.

El propio Trump ha dicho este viernes que estaba dispuesto a atacar a Irán, en represalia por el derribo de un dron en el Golfo, pero decidió dar marcha atrás en el último momento porque la respuesta no habría sido "proporcionada".

"Teníamos todo listo para responder anoche en tres puntos diferentes", ha explicado. En ese momento, "pregunté cuántas personas morirían", ha añadido, precisando que la respuesta que le dio un general fue 150.

"Diez minutos antes del ataque lo paré", ha precisado, confirmando así la información adelantada horas antes por 'The New York Times'. Según Trump, "no habría sido proporcionado por el derribo de un dron no tripulado".

"No tengo ninguna prisa", ha asegurado en una serie de mensajes en Twitter, defendiendo que el Ejército estadounidense "está listo y es de lejos el mejor del mundo". "Las sanciones están haciendo daño y se añadieron más la noche pasada", ha zanjado.