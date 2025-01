Irán recalca que no ha intercambiado "ningún mensaje" con Trump desde su regreso a la Casa Blanca

Teherán dice que "es demasiado pronto" para saber las políticas de Washington y niega ser "más débil" por el conflicto en Oriente Próximo

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha recalcado este lunes que no ha intercambiado "ningún mensaje" con Estados Unidos después de la toma de posesión del magnate republicano Donald Trump, quien el 20 de enero juró el cargo para un segundo mandato al frente del país norteamericano.

El viceministro de Exteriores de Irán Mayid Tajt-Ravanchi ha señalado en una entrevista concedida a la agencia iraní de noticias ISNA que "han pasado sólo unos pocos días desde que la nueva Administración asumió el cargo y aún no se han intercambiado mensajes".

"Es demasiado pronto como para hablar de canales de comunicación, si bien el canal oficial de la Embajada de Suiza en Teherán existe y seguirá existiendo y enviando mensajes", ha explicado, antes de afirmar que la política de "máxima presión" adoptada por Trump durante su primera mandato "fracasó".

Así, ha valorado que "por ahora no está claro cuáles serán exactamente las políticas de Trump hacia Irán". "Debemos esperar a que esta política se aclare", ha dicho Tajt-Ravanchi, quien ha recalcado que las autoridades mantienen "consultas" sobre la postura que pueda adoptar Washington.

"Estamos pensando en ello y consultamos con nuestros amigos. No es que estemos sentados esperando a que llegue Trump y diga cuál es la política hacia Irán", ha argumentado, al tiempo que ha negado que Teherán se encuentre debilitado tras el conflicto en Oriente Próximo.

"No acepto la opinión de que Irán sea más débil. Algunos lo dicen por los acontecimientos en la región, pero no es correcto. Además, estos acontecimientos no tienen relación con el asunto nuclear y las negociaciones que mantiene Irán", ha sostenido el viceministro de Exteriores iraní.

En este sentido, ha resaltado que "es un hecho que Israel ha dado golpes a Hezbolá y Hamás en el marco de los crímenes cometidos, pero la resistencia aguanta y cuenta con apoyo popular". "Las afirmaciones de que Irán es más débil o de que, debido a la situación, se obtendrán concesiones de Irán en las negociaciones son irrelevantes", ha zanjado.

Las palabras de Tajt-Ravanchi llegan una semana después de que el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, expresara el deseo de Teherán de que Trump adopte una "postura realista" y criticara las políticas del ya expresidente estadounidense Joe Biden hacia Oriente Próximo.

Durante su primera mandato, entre 2017 y 2021, Trump retiró de forma unilateral a Estados Unidos del histórico acuerdo nuclear firmado con Irán en 2015 e impuso una batería de sanciones contra Teherán que llevaron al país a reducir sus compromisos con el pacto hasta la vuelta de Washington al cumplimiento de sus cláusulas.

Asimismo, Estados Unidos ejecutó en enero de 2020 un bombardeo contra el aeropuerto de la capital de Irak, Bagdad, en el que mató al entonces jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán, Qasem Soleimani y del 'número dos' de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) --una coalición de milicias progubernamentales iraquíes apoyadas por Irán--, Abú Mahdi al Muhandis.