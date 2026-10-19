Irán reclama a Macron que "escuche al futuro de Francia" y resalta que "el pueblo exige un cambio radical"

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, durante una reunión en la capital, Teherán (archivo) - Iranian Presidency / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha reclamado este lunes al presidente de Francia, Emmanuel Macron, que "escuche al futuro de Francia" y ha resaltado que la población del país "exige un cambio radical", al tiempo que ha vuelto a criticar su apoyo a Estados Unidos en su postura contra el país asiático.

"El señor Macron se ha buscado lo que tiene al asegurarle al presidente de Estados Unidos que ve con buenos ojos las atrocidades contra los iraníes", ha dicho Araqchi en redes sociales, donde ha compartido una captura de un mensaje publicado en enero por el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, en el que su homólogo francés le trasladó que ambos "pueden hacer grandes cosas respecto a Irán".

"Es demasiado tarde para culpar a la guerra que él y los de su calaña ayudaron a provocar. El pueblo francés exige un cambio radical, que incluye la libertad de reunión", ha señalado el jefe de la diplomacia iraní. "Escuche al futuro de Francia, señor presidente", ha zanjado.

En esta línea el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, ha recordado a Macron su postura durante las protestas antigubernamentales en Irán, reprimidas con fuerza por las fuerzas de seguridad iraníes entre acusaciones de Teherán sobre la presencia de "terroristas" en las movilizaciones.

"En enero, usted abogaba por una 'reunión pacífica sin temor a represalias' para aquellos que atacaban nuestras fuerzas del orden e instituciones públicas, instigados por actores extranjeros malintencionados", ha señalado. "Sin embargo, ahora que se enfrenta a disturbios en su propia República, declara rápidamente que no se tolerarán la destrucción ni los ataques contra las instituciones estatales, y que los responsables serán castigados de inmediato", ha ironizado.

"No hemos olvidado cómo, antes de la agresión contra Irán, usted le dijo al presidente de Estados Unidos: 'Podemos hacer grandes cosas respecto a Irán'. Pronto quedó claro que, para usted, esas 'grandes cosas' consistían en sumarse a una campaña de agresión y atrocidades que terminó por envolver a la región y al mundo entero", ha subrayado, en referencia a la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.

Baqaei ha destacado que "ahora que el ciclo de las crisis ha llegado a su propia puerta, y mientras el grito de 'No a los reyes' resuena por todo Estados Unidos --en referencia a las protestas contra Trump--, tal vez convenga recordar que la historia no se limita a observar, desde la ventana abierta por alianzas siniestras, cómo el mundo se consume en llamas".

"A veces, la historia hace añicos esa misma ventana y devuelve el fuego directamente al interior de la casa de quienes lo provocaron", ha destacado el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, quien ha recordado además la fábula del poeta y dramaturgo francés Jean de la Fonteine en la que afirmó que "La trampa mejor urdida puede perjudicar a su inventor; y a menudo la perfidia recae sobre su autor".