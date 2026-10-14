Israel cierra la compra de 12 helicópteros de combate Apache a EEUU

Imagen de archivo de un helicóptero Apache de EEUU - MINISTERIO DE DEFENSA DE ISRAEL

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa de Israel ha anunciado este miércoles la adquisición de una docena de helicópteros de combate modelo Apache a Estados Unidos para su entrega a lo largo de la próxima década.

Según ha anunciado el ministerio en un comunicado, estos helicópteros pertenecen a la variante 'Echo', el modelo más nuevo y avanzado del helicóptero.

"La adquisición de los helicópteros Apache es un paso crítico en la acumulación de fuerzas de las FDI, que fortalecerá sus capacidades operativas contra una amplia gama de amenazas y contribuirá a la seguridad del Estado de Israel en los años venideros", ha manifestado el ministro de Defensa israelí, Israel Katz.