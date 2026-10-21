Israel detiene al candidato demócrata estadounidense Brad Lander cuando recogía aceitunas en Cisjordania

Archivo - El candidato demócrata Brad Lander en una imagen de archivo. - Derek French / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Brad Lander, candidato del Partido Demócrata para las elecciones de medio mandato que tendrán lugar en Estados Unidos el próximo 3 de noviembre, ha denunciado este miércoles haber sido detenido por las fuerzas de seguridad de Israel cuando se encontraba en Cisjordania recogiendo aceitunas.

"He sido detenido por las Fuerzas de Defensa de Israel junto con un grupo de rabinos y voluntarios. Simplemente estábamos recogiendo aceitunas en un olivar cerca de Nehalim, en Cisjordania", ha indicado el propio candidato en un mensaje difundido a través de redes sociales.

Así, ha hecho hincapié en que "la ocupación es un crimen bajo el Derecho Internacional". "Recoger aceitunas no es un delito bajo ninguna ley que yo conozca", ha destacado.

La detención ha tenido lugar cuando se encontraba junto a decenas de activistas que se encontraban en la zona en el marco de sus actividades a favor de los Derechos Humanos. Se estima que unos 80 voluntarios de la organización Rabinos por los Derechos Humanos han sido arrestados.

La organización ha indicado en un comunicado que las autoridades israelíes les comunicaron que la detención se debe a que se encontraban "dentro de una zona militar cerrada".