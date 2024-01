Israel dice que su información de Inteligencia "daña" a los "enemigos", "desde Gaza a Irán"

Archivo - Imagen de archivo de dos soldados del Ejército de Israel. - Nasser Ishtayeh / Zuma Press / Contactophoto

MADRID, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un alto cargo del Ejército de Israel ha afirmado este jueves que la información de Inteligencia con la que cuentan las autoridades israelíes permite "dañar" a los "enemigos" del país, "desde Gaza a Irán", en medio del conflicto desatado tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

"Los datos de Inteligencia, ricos y de alta calidad, entregados por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) salvan cada día las vidas de muchos soldados que arriesgan su vida en el campo de batalla y causa daños generalizados a nuestros enemigos, desde Gaza hasta Irán", ha dicho el jefe de la oficina de Inteligencia Militar del Ejército, Aharon Haliva.

Así, ha recalcado que estos datos de Inteligencia permiten actuar "en todos los frentes" y "ante desafíos complejos", antes de defender que "la recopilación, análisis y operaciones (a partir de esta información) tiene un impacto decisivo a la hora de lograr los objetivos de la guerra".

Haliva ha reiterado que estos objetivos son "lograr la vuelta a casa de todos los secuestrados (durante los ataques de Hamás) y restaurar la disuasión de Israel en toda la región", dejando así al margen el principal objetivo declarado por las autoridades de Israel de "erradicar" a Hamás.

"No es una guerra fácil. Llevará tiempo, pero lograremos los objetivos de la misión", ha zanjado, sin que las autoridades israelíes hayan explicado por ahora por qué uno de los principales objetivos no ha sido mencionado por Haliva, según ha informado el diario israelí 'The Jerusalem Post'.

Las declaraciones llegan en medio de la ofensiva israelí contra Gaza y tras la muerte del 'número dos' del brazo político de Hamás, Salé al Aruri, junto a otros seis miembros del grupo islamista palestino en un ataque achacado a Israel en la capital de Líbano, Beirut.

Asimismo, tienen lugar un día después de la muerte de más de 80 personas en un doble atentado cerca de la tumba de Qasem Soleimani, un general iraní que encabezaba la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria hasta su muerte en 2020 en un bombardeo de Estados Unidos en Irak.

El vicepresidente primero de Irán, Mohamad Mojbar, se ha desplazado también a Kermán y ha apuntado a Israel como responsable del ataque, convirtiéndose así en el primer alto cargo iraní en pronunciarse en este sentido, después de que otros dirigentes acusaran a "enemigos" sin especificar.

Las autoridades de Israel han amenazado en varias ocasiones con actuar contra Irán y sus aliados en medio del repunte del conflicto, que ha incluido ataques contra territorio israelí por parte del partido-milicia chií libanés Hezbolá, milicias proiraníes sirias y los rebeldes hutíes de Yemen.