Israel investiga a un militar por robar el teléfono de un palestino y publicar una foto de su arresto en redes sociales

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han confirmado la apertura de una investigación contra un militar que en la víspera arrestó a un palestino en Cisjordania y más tarde publicó una fotografía en las redes sociales del sospechoso.

"Este caso está siendo investigado y se decidirán medidas disciplinarias", han manifestado las FDI, que aseguran que el comportamiento de este militar "no es consistente" con los valores del Ejército, recoge 'The Times of Israel'.

Según las acusaciones, un militar israelí detuvo en la víspera a un sospechoso en Cisjordania y, una vez estaba maniatado y tendido en el suelo con los ojos vendados, le robó el teléfono y publicó una fotografía en el perfil del palestino en Facebook.