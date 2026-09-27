Israel lanza nuevos ataques contra el sur de Líbano tras acusar a Hezbolá de un ataque con "dron explosivo"

Archivo - Un avión de combate F-15 israelí despegando para bombardear objetivos hutíes en Hodeida, Yemen - FUERZAS ARMADAS DE ISRAEL - Archivo

MADRID 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha lanzado este domingo nuevos ataques contra el sur de Líbano, incluidos dos contra un centro comercial, en lo que describe como una respuesta al lanzamiento de un dron por parte del partido-milicia chií Hezbolá contra sus tropas desplegadas en la zona, en el marco de la nueva invasión desatada a raíz de la guerra abierta con Irán.

"Terroristas de Hezbolá lanzaron en la noche del sábado un dron explosivo contra elementos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que operan en la zona de seguridad en el sur de Líbano, sin causar bajas", ha dicho, antes de recalcar que ha atacado "objetivos de Hezbolá" en "múltiples zonas" del sur del país, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas.

Así, ha subrayado en un comunicado que "entre los objetivos atacados hay sitios usados por terroristas de Hezbolá para lanzar drones explosivos y misiles anticarro", así como "infraestructura terrorista". "Las FDI seguirán actuando para eliminar cualquier amenaza inmediata", ha reseñado.

"Cualquier uso de la fuerza desde territorio libanés con el objetivo de dañar a ciudadanos del Estado de Israel o a militares de las FDI será respondido con gran fuerza", ha advertido, al tiempo que ha recalcado que "sigue comprometido con el acuerdo (de alto el fuego) entre Israel y Líbano".

Según las informaciones recogidas por la agencia estatal libanesa de noticias, NNA, helicópteros Apache de Israel han lanzado en las últimas horas varios ataques contra un centro comercial en la carretera que conecta Shukine y Mayfadún, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas.