La izquierda latinoamericana endurece el tono contra Israel tras la intensificación de los ataques sobre Gaza

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El último ataque de las fuerzas israelíes sobre la Franja de Gaza en el campamento de refugiados de Yabalia --el mayor del enclave-- ha acabado por endurecer el tono de la izquierda latinoamericana, con varios gobiernos elevando con medidas diplomáticas lo que hasta ahora estaban siendo críticas políticas.

A diferencia de otros líderes internacionales, varios presidentes latinoamericanos han expresado sin ambages y media tintas desde el primer momento su malestar por cómo Israel está respondiendo a los ataques que sufrió el pasado 7 de octubre por parte de Hamás.

Este jueves, el presidente colombiano, Gustavo Petro ha compartido en sus redes sociales un vídeo en el que se ve lo que parece una bomba de fósforo blanco cayendo cerca de una escuela de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos en Oriente Próximo (UNRWA), recalcando que, según el Derecho Internacional, eso es un crimen de guerra y que la ley no puede ser utilizada a conveniencia.

La respuesta más drástica hasta ahora ha sido la de Bolivia, que esta semana anunció la ruptura de relaciones diplomáticas por segunda vez en las últimas dos décadas. La primera fue en 2009, en el marco de la 'Operación Plomo Fundido' de las fuerzas israelíes, que en apenas 20 días mataron a 1.400 palestinos.

No obstante, uno de los más contundentes retóricamente está siendo el presidente Petro, quien incluso ha recordado los vínculos de varios agentes israelíes en el conflicto interno colombiano cuando Israel le ha reprochado sus críticas a los bombardeos en la Franja, donde, según fuentes de Hamás, han muerto ya más de 9.000 personas y unas 32.000 han resultado heridas.

"Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel, las suspendemos. No apoyamos genocidios. Al presidente de Colombia no se le insulta", dijo a mediados de octubre, en plena ofensiva israelí. Por el momento no ha llegado hasta tal punto, pero tanto él como su homólogo chileno, Gabriel Boric, han llamado a consultas a sus respectivos embajadores en Tel Aviv tras los bombardeos en Yabalia.

Como era de esperar, Israel respondió al poco acusando a Colombia y Chile de posicionarse del lado del "terrorismo" de Hamás e incluyó en la ecuación a Venezuela, país que ya rompió también en 2009 relaciones diplomáticas con los israelíes.

Otro de los grandes líderes de la región, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, también se ha mostrado muy severo con Israel, a quien ha recordado que "ningún ataque terroristas justifica el genocidio de civiles".

Esta semana, los gobiernos de México y Argentina se han sumado a las muestras de rechazo, insistiendo una vez más en el respeto al Derecho Internacional y sin descartar que Israel esté cometiendo crímenes de guerra.

Todos ellos han coincidido en señalar la necesidad de un alto el fuego inmediato --no una pausa como defiende Estados Unidos, Reino Unido y gran parte de la UE-- la liberación de todos los rehenes y facilitar los mecanismos necesarios para entregar ayuda humanitaria, al mismo tiempo que han tenido que lidiar con quienes les han reprochado una supuesta tibieza con respecto a Hamás.