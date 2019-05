Jamenei resalta que "no habrá guerra" con EEUU y dice que "la opción definitiva" es "la resistencia"

Actualizado 14/05/2019 23:27:51 CET

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, ha resaltado este martes que "no habrá guerra" con Estados Unidos a pesar del incremento de las tensiones bilaterales en los últimos meses, según ha informado la agencia iraní de noticias IRNA.

"La opción definitiva de la nación iraní es la resistencia frente a Estados Unidos y, en esta confrontación, Estados Unidos se verá forzado a retirarse", ha sostenido, durante un encuentro con altos cargos del Gobierno.

Así, ha recalcado que "esta confrontación no es militar, porque no habrá ninguna guerra". "No estamos buscando guerra ni tampoco la están buscando ellos. Saben que no iría a su favor", ha zanjado.

Por otra parte, ha reiterado que Irán no negociará con Estados Unidos sobre un acuerdo nuclear, tras la retirada de Washington del firmado en 2015 entre Teherán y el Grupo 5+1 --Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania--.

Jamenei ha argumentado que Estados Unidos intentaría socavar durante unas negociaciones "los puntos de fortaleza" de Teherán, entre los que ha citado su potencial defensivo y su influencia regional.

"Ellos (los estadounidenses) dicen que debemos negociar sobre nuestras armas defensivas, (cuestionando) por qué desarrollar un misil con un determinado alcance", ha dicho, tal y como ha recogido la cadena de televisión iraní Press TV.

En este sentido, ha criticado la retórica estadounidense hacia Irán y ha argüido que sus "capacidades reales" no están a la altura de sus declaraciones, al tiempo que ha cargado contra Washington por dar prioridad a los intereses de Israel.

"El control de muchos asuntos queda en manos de la sociedad sionista --en referencia al Gobierno de Israel--", ha puntualizado, al tiempo que ha criticado la ausencia de "integridad" en la Administración estadounidense.

Por último, ha asegurado que la "política de confrontación" de Estados Unidos hacia Irán se saldará con la "derrota" de Washington. "Terminará jugando en nuestro beneficio", ha remachado.

"EXTREMISTAS" EN EL GOBIERNO

Las palabras de Jamenei han llegado horas después de que el ministro de Exteriores de Irán, Mohamad Yavad Zarif, advirtiera del riesgo de la existencia de "personas extremistas" en el seno del Gobierno de Estados Unidos.

En este sentido, hizo mención a los "sospechosos actos de sabotaje que están teniendo lugar en la región con el propósito de azuzar las tensiones", tal y como ha recogido la agencia iraní de noticias Tasnim.

Zarif hizo así referencia a la denuncia de Emiratos Árabes Unidos (EAU) sobre los actos de sabotaje sufridos por cuatro buques comerciales cerca del emirato de Fuyairá, uno de los principales puertos cerca del estrecho de Ormuz, un paso vital para el transporte naval global de crudo.

Tras ello, el Gobierno saudí informó de que dos buques del país fueron saboteados en aguas emiratíes, al tiempo que expresó su solidaridad con las autoridades del país por los actos de sabotaje contra buques registrados en sus aguas territoriales en las últimas fechas.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní Abbas Musavi condenó los sabotajes y advirtió en contra de los "complots" contra la seguridad regional. Así, dijo que el incidente es "alarmante y lamentable" y pidió que "se aclare la dimensión exacta" de lo sucedido.

Musavi reclamó a los países de la región que muestren "vigilancia" ante la "temeridad" de "elementos extranjeros", sin dar más detalles ni acusar a ningún Estado en particular.

AUMENTO DE LAS TENSIONES

Las tensiones entre Estados Unidos e Irán han aumentado coincidiendo con el primer aniversario del abandono del pacto nuclear por parte de Washington, una decisión adoptada por el presidente del país, Donald Trump, por considerar que Irán no estaba cumpliendo sus compromisos y que debe detener el desarrollo de su programa de misiles y abandonar su influencia en conflictos de la región de Oriente Próximo.

Desde la salida del acuerdo, el Gobierno estadounidense ha reactivado las sanciones contra la República Islámica y ha ordenado a países de todo el mundo que dejen de comprar petróleo iraní o afrontarán sanciones por esas compras.

Los inspectores de Naciones Unidas han afirmado que Irán ha seguido cumpliendo con el acuerdo nuclear desde la retirada unilateral del pacto por parte de Estados Unidos.

Los países europeos firmantes del pacto, que se opusieron a la salida de Estados Unidos, han estado intentando mantener a flote el acuerdo y han tratado de impulsar medidas para rebajar el impacto económico de las sanciones estadounidenses contra la República Islámica.

El presidente de Irán, Hasán Rohani, anunció la semana pasada que Teherán retomará las actividades de enriquecimiento de uranio de alto nivel si el resto de países firmantes del acuerdo no cumplen en el plazo de 60 días su promesa de proteger los sectores petrolero y bancario de Irán frente a las sanciones estadounidenses.