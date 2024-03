Archivo - El comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, Philippe Lazzarini - Ramadan Al-Agha/APA Images via Z / DPA - Archivo

El Gobierno israelí niega haber bloqueado el acceso de Lazzarini a la ciudad, situada en la frontera con Egipto



MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA), Philippe Lazzarini, ha acusado este lunes al Gobierno de Israel de impedir su entrada a la ciudad de Rafá, situada en el sur de la Franja de Gaza, para una visita prevista durante la jornada.

"Tenía intención de ir hoy a Rafá, pero he sido informado hace una hora de que mi entrada ha sido rechazada", ha dicho Lazzarini durante una rueda de prensa con el ministro de Exteriores egipcio, Samé Shukri, en El Cairo, donde se encuentra de visita.

Lazzarini ha aprovechado la ocasión para volver a alertar de la situación en el enclave palestino y ha recordado que se trata de una carrera contrarreloj para "revertir el impacto de la creciente desnutrición", que avanza hacia "la hambruna" en la Franja de Gaza.

En este sentido, ha alertado de que esta hambruna ha sido "creada por el hombre" y ha lamentado que se hayan congelado 438 millones de dólares (unos 402 millones de euros) en fondos.

El propio ministro ha confirmado a su vez que Israel ha prohibido a Lazzarini la entrada en la zona, lo que ha tildado de medida "sin precedentes" para un representante de "tal posición", según ha recogido el diario egipcio 'Al Ahram'.

Shukri ha aplaudido además los esfuerzos puestos en marcha por la agencia de la ONU para ayudar a los palestinos en diversas zonas, incluido en Siria y Jordania, por lo que ha hecho hincapié en la importancia de "seguir aportando ayuda financiera a la UNRWA".

El ministro ha instado a evitar que la "reputación" de unos 40.000 miembros del personal de la agencia se vea empañada por las acusaciones vertidas en el pasado sobre la presunta participación de algunos de los trabajadores de la UNRWA en los ataques del 7 de octubre perpetrados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) contra Israel.

Los principales donantes, incluidos Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, entre otros, han suspendido la financiación después de que doce miembros de la UNRWA fueran acusados de estar implicados. Según Shukri, no existen pruebas suficientes para probar su participación.

No obstante, el Gobierno israelí ha negado en declaraciones al diario 'The Times of Israel' que se haya prohibido la entrada de Lazzarini en Rafá.