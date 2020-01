Johnson repite a Von der Leyen que no pedirá una prórroga del periodo de transición del Brexit

Publicado 08/01/2020 20:36:10 CET

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ha trasladado este miércoles a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que no pedirá una prórroga del periodo de transición del Brexit más allá de finales de 2020, según ha informado un portavoz de Downing Street al término de la reunión que ambos mandatarios han tenido en Bruselas.

El primer ministro británico fue "claro" sobre esta cuestión y también sobre el deseo de Londres de que "cualquier futura relación" entre ambas partes no debe suponer que Reino Unido quede bajo la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE).

El Gobierno británico, ha asegurado Johnson a la alemana, está "preparado" para empezar las negociaciones sobre la futura relación y "un tratado de libre comercio al estilo del de Canadá" lo antes posible una vez que se consume el Brexit a finales de este mes.

Además, ha recordado que Londres tiene la intención de concluir un acuerdo "amplio" que cubra tanto bienes como servicios como los términos de cooperación en otras áreas. Además, ha garantizado que Reino Unido seguirá garantizando "altos estándares" en campos como el laboral, el bienestar animal, la agricultura o el medio ambiente.

En cualquier caso, Johnson ha enfatizado en la reunión que su prioridad "inmediata" es completar el proceso para que Londres pueda abandonar finalmente el bloque comunitario el 31 de enero y ambos se han actualizado sobre los procedimientos de ratificación a ambos lados del Canal de La Mancha.

Antes del encuentro, la conservadora alemana había expresado en un discurso pronunciado en la London School of Economics que no será posible concluir en nueve meses un acuerdo sobre la futura relación que sea ambicioso.

"Sin una extensión del periodo transitorio más allá de 2020 no puedes esperar acuerdo sobre todos los aspectos de nuestra nueva relación. Tendremos que priorizar", ha señalado Von der Leyen, quien también ha advertido de que la futura relación "no puede y no será la misma que antes" porque "cada decisión tiene su consecuencia" y su "contrapartida".

"Sin la libertad de movimientos no puedes tener la de capital, bienes y servicios. Sin igualdad de condiciones en medio ambiente, trabajo, impuestos y ayudas de Estado, no puedes tener el acceso de mayor calidad al mercado único más grande del mundo", ha advertido.

Von der Leyen ha asegurado que la UE también está "preparada" para diseñar una nueva asociación sin aranceles, cuotas y prácticas desleales que vaya "más allá del comercio" y tenga un alcance "sin precedentes".

"Desde la acción climática a la protección de datos, de la pesca a la energía, del transporte al espacio, de los servicios financieros a la seguridad. Estamos listos para trabajar día y noche para conseguir todo lo que sea posible en el marco de tiempo que tenemos", ha subrayado.