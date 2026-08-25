La Justicia de EEUU desestima la apelación de Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, y mantiene su condena

Archivo - Ghislaine Maxwell, cómplice y expareja del delincuente sexual Jeffrey Epstein. - Chris Ison/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Justicia de Estados Unidos ha desestimado este martes el recurso de anulación de Ghislaine Maxwell, condenada a 20 años de cárcel por tráfico de menores en la red de pedofilia dirigida por su expareja, el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Maxwell, de 64 años, fue condenada a 20 años de prisión y es la única persona encarcelada por un delito relacionado con Epstein, que falleció en una cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba a ser juzgado.

Ahora, el juez estadounidense Paul Engelmayer ha declarado que las alegaciones de Maxwell sobre la violación de sus derechos constitucionales durante el juicio y su correspondiente condena "carecen de fundamento y son, en su totalidad o casi en su totalidad, frívolas". Además, ha recalcado que las pruebas en su contra eran "abrumadoras", según informaciones de la cadena de televisión Fox News.

Maxwell fue condenada en 2021 por suministrar menores a Epstein, cuyos vínculos con poderosos ejecutivos, políticos, celebridades y académicos han alimentado años de escrutinio y teorías de la conspiración.

En virtud de una nueva ley aprobada el año pasado, la Administración del presidente estadounidense Donald Trump ha publicado una gran cantidad de archivos de investigación relacionados con Epstein, lo que ha generado una enorme atención pública sobre el caso y ha desatado la polémica en diversos países.

En febrero, Maxwell fue citada por una comisión de la Cámara de Representantes para hablar sobre su relación con Epstein, pero se negó a responder a las preguntas y, según su equipo legal, afirmó que solo hablaría si el presidente le concedía el indulto.

Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niños a principios de los años 2000. El multimillonario llegó a codearse en algún momento con personalidades como el príncipe Andrés de Inglaterra --hermano de Carlos III--, Bill Clinton o el actual presidente Donald Trump. Fue descubierto ahorcado en su celda.