La Justicia de EEUU dictamina que el ICE impidió a los detenidos en Minnesota acceder a sus abogados

Archivo - Imagen de archivo de dos agentes del ICE. - Holden Smith/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Justicia de Estados Unidos ha dictaminado que los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) impidieron a decenas de migrantes detenidos en el estado de Minnesota acceder a sus respectivos abogados, en una situación que llevó a la "práctica extinción" de los derechos de los arrestados.

La jueza de distrito Nancy Brasel, que fue nombrada por el presidente estadounidense, Donald Trump, durante su primer mandato al frente de la Casa Blanca, ha fallado que las prácticas del ICE durante las recientes operaciones llevadas a cabo en dicho estado incluyen la imposibilidad de los detenidos de realizar llamadas telefónicas o recibir asesoramiento legal, según se desprende del fallo judicial.

Sobre los argumentos dados por el propio ICE --que decían no contar con los recursos suficientes para facilitar estas llamadas-- la jueza ha afirmado que se destinaron "numerosos recursos al envío de miles de agentes a Minnesota para la detención de miles de personas y su alojamiento en sus instalaciones". "No pueden quedarse sin recursos de forma repentina cuando se trata de proteger los derechos constitucionales de los ciudadanos", ha sostenido.

Así, ha ordenado al ICE a "proporcionar llamadas telefónicas gratuitas y confidenciales a los detenidos durante las 24 horas posteriores a su arresto" y al menos una cada 12 horas posteriormente. "Deben concertar una visita con sus abogados durante las seis horas posteriores a su solicitud y dentro de un periodo de 16 horas si esa petición se hace a partir de las 16.00 horas", recoge el texto.

Además, ha acusado al Gobierno de introducir "obstáculos" que podrían suponer "una violación del derecho de los detenidos a acceder a un abogado". "Los acusados parecen reconocer implícitamente que estas prácticas son inconstitucionales y se desviven por explicar que no las están poniendo en práctica", ha aseverado.

A finales de enero, un juez de Minnesota citó a declarar al director interino del ICE, Todd Lyons, después de que este se negara a cumplir con una serie de órdenes judiciales e impidiera así que decenas de migrantes acudieran a sus respectivas vistas judiciales. Así, pidió que Lyons declarara ante un tribunal federal para que expusiera su caso, justificara las medidas adoptadas y se enfrentarse a un posible caso de desacato.

Las actuaciones de agentes de ICE en Minnesota han generado importantes manifestaciones en Estados Unidos, además de la preocupación y las criticas vertidas desde distintos puntos del espectro ideológico. La muerte del enfermero Alex Pretti desató la polémica tras fallecer debido a las heridas causadas cuando un agente de la Patrulla Fronteriza le disparó en reiteradas ocasiones mientras estaba siendo reducido durante una operación para capturar a un extranjero en el centro de Minneapolis.