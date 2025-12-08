La Justicia prorrusa de Donetsk condena a cuatro militares rusos por matar a un combatiente estadounidense

MADRID 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Justicia de las autoridades prorrusas de Donetsk, región ucraniana bajo control ruso, ha condenado este lunes a prisión a cuatro militares rusos por torturar y matar a un combatiente de origen estadounidense que luchaba junto a las fuerzas de Moscú.

Russell Bentley, un estadounidense conocido como 'Texas', desapareció en abril de 2024 tras ayudar a varias víctimas de un ataque perpetrado por las fuerzas ucranianas contra zonas ocupadas de Donetsk, según ha explicado la Policía, que posteriormente acusó a varios soldados de hacerlo torturado hasta la muerte.

Un juez ha condenado ahora a los militares Vitali Vansiatski y Andrea Iordanov a doce años de cárcel en una prisión de máxima seguridad y a Vladislav Agaltsev y Vladimir Bashin a once y un año y medio de cárcel, respectivamente.

Tres de ellos han sido, además, expulsados del Ejército, según informaciones del diario 'The Moscow Times'. Los cuatro han admitido su culpabilidad y han expresado su arrepentimiento por lo sucedido.

Bentley había servido junto al batallón Vostok en Donestk entre los años 2014 y 2017. Posteriormente, en 2021, obtuvo la ciudadanía rusa, justo antes de que Rusia iniciara la invasión.