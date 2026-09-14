Kallas ve el ataque ruso a un tren cerca de Polonia un intento de "asustar" a Occidente y alejarlo de Kiev

BRUSELAS, 14 (EUROPA PRESS)

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha afirmado este lunes que el ataque ruso contra un tren de pasajeros en Ucrania, a apenas dos kilómetros de la frontera con Polonia, buscaba "asustar" a los países occidentales para que reduzcan su apoyo a Kiev, ante lo que ha reclamado responder haciendo "justo lo contrario" y demostrando que los aliados no se dejan intimidar por Moscú.

"Creo que está claramente destinado a asustar a los países occidentales para que dejen de apoyar a Ucrania y de viajar a Ucrania para mostrar su apoyo", ha señalado Kallas en declaraciones a los medios en los márgenes de la Cumbre Europea del Ártico, que se celebra en Rovaniemi (Finlandia).

En este sentido, la jefa de la diplomacia europea ha interpretado el ataque como "claramente un mensaje al mundo occidental" y ha defendido que la respuesta de los socios de Ucrania debe ser mantener su respaldo al país frente a la invasión rusa.

"La pregunta para nosotros es qué sacamos de ese mensaje. Creo que deberíamos hacer justo lo contrario. Debemos demostrar que estamos con Ucrania y que no nos dejamos intimidar", ha incidido la política estonia.

Kallas ha advertido de que ceder ante este tipo de acciones permitiría a Moscú avanzar en sus objetivos en Ucrania. "De lo contrario, Rusia simplemente conseguirá lo que quiere, que es la sumisión de Ucrania", ha asegurado, recordado que las ambiciones de Rusia no se limitan a Kiev, sino que "su objetivo final va mucho más allá".

SOLIDARIDAD CON POLONIA

Horas después, el portavoz de Exteriores de la UE, Christian Wigand, ha reiterado en una rueda de prensa desde Bruselas el respaldo del bloque comunitario a Polonia tras el ataque ruso a escasos kilómetros de su frontera, manifestando el apoyo a "todos los Estados miembro en esta situación".

También ha insistido en que la UE está "trabajando conjuntamente" con los Veintisiete para reforzar la contratación conjunta en materia de defensa a través de programas como SAFE y la mayor flexibilidad introducida en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Por su parte, el portavoz adjunto del Ejecutivo comunitario, Olof Gill, ha remachado que la UE se toma "con la máxima seriedad" cualquier amenaza detectada en sus fronteras orientales y ha asegurado que el trabajo desplegado por Bruselas en todos los niveles busca "tranquilizar" a los ciudadanos en Polonia y en el resto de países vecinos de Rusia.

ATAQUE

El ataque tuvo lugar este domingo en la región ucraniana de Volin, donde un dron ruso impactó contra la locomotora de un tren de pasajeros que cubría un trayecto entre Kiev y Varsovia, a unos dos kilómetros de la frontera polaca. En el convoy viajaban 206 personas, aunque no se registraron heridos.

En el tren inmediatamente anterior viajaban los ex primeros ministros de Reino Unido Boris Johnson y de Suecia Carl Bildt, junto a otros representantes europeos que regresaban de una conferencia de seguridad celebrada en Kiev. Las autoridades ucranianas denunciaron que el ataque fue "deliberado".