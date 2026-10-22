El Kremlin confirma que Putin no entregó a Witkoff ninguna nueva propuesta sobre la guerra de Ucrania

El enviado especial de EEUU, Steve Witkoff, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin. - Григоров Гавриил / Zuma Press / Europa Press
MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Kremlin ha informado este jueves de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no entregó al enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, ninguna nueva propuesta sobre la guerra de Ucrania, durante el encuentro que ambos mantuvieron en la víspera en la ciudad de San Petersburgo.
Así lo ha confirmado el portavoz de Moscú, Dimitri Peskov, en rueda de prensa cuando se le ha preguntado al respecto. "No", se ha limitado a responder. Del mismo modo, ha puesto en duda que Ucrania tenga interés alguno en dialogar, un reproche que también lanza Kiev amparándose en los ataques a gran escala de Rusia.
"No hemos escuchado ni una sola declaración al respecto (...) no hemos escuchado ni una sola declaración que lo indique", ha afirmado Peskov que, por otro lado, ha concedido como "un hecho positivo" que desde ciertas capitales europeas hay un "creciente" interés "por comprender lo que está sucediendo.
No obstante, ante la posibilidad de que Rusia y Ucrania vuelvan a sentarse en una mesa de negociación, de nuevo con la intermediación de Estados Unidos, Peskov ha adelantado que vuelve a considerarse Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, como sede para unas conversaciones que podrían comenzar a final de mes.
PRESENCIA AÚN SIN CONFIRMAR DE PUTIN EN LA CUMBRE DEL G20
En otro orden de cosas, Peskov también ha trasladado que aún no se ha tomado una decisión en Moscú acerca de la presencia o no del presidente Putin en la próxima cumbre del G20, que se celebrará a mediados de diciembre en Miami.
"Existe una invitación a esta cumbre, y se estudiará teniendo en cuenta todas las circunstancias", ha confirmado Peskov, que se ha mostrado parco en palabras cuando se le ha preguntado ante la posibilidad de que la cita sirva para avanzar en un hipotético plan de paz para Ucrania. "No hay nada nuevo que añadir", ha zanjado.