Liberados dos estadounidenses detenidos en Afganistán en un intercambio de presos

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los talibán han liberado a dos ciudadanos estadounidenses detenidos en Afganistán a cambio de un hombre que cumplía cadena perpetua en una prisión estadounidense, después de que recientemente las autoridades afganas confirmaran contactos con Washington para llegar a un acuerdo en este sentido.

Los estadounidenses liberados, identificados como Ryan Corbett y William McKenty, llegarán a Estados Unidos sobre el mediodía (hora local), ya con Donald Trump en la Casa Blanca, a pesar de haber sido una negociación concretada por su precedesor, Joe Biden, según ha informado la cadena de televisión estadounidense CNN.

El afgano liberado, Khan Mohamed, que fue condenado en 2008 por cargos de narcoterrorismo, ha sido trasladado en avión a la capital de Qatar, Doha, puesto que las autoridades qataríes han facilitado el intercambio al organizar varias rondas de negociaciones entre Washington y Kabul.

Los funcionarios estadounidenses habían abordado públicamente la liberación de Corbett y otros dos hombres, George Glezmann y Mahmud Habibi, no así el de McKenty, puesto que su familia había pedido anteriormente privacidad en torno a su caso. Así, han expresado su decepción por no haber logrado la liberación de los otros dos estadounidenses, pero han señalado que no podían rechazar la oferta.

Corbett vivió en Afganistán con su familia durante más de una década trabajando en una ONG antes de la toma del poder de los talibán, en agosto de 2021, cuando su mujer e hijos fueron evacuados.

Su mujer, Anna Corbett, explicó que su marido regresó en enero de 2022 a Afganistán para un periodo de diez días con el objetivo de ver si podía renovar su visado de negocios, pero la Policía le pidió que se presentara para interrogarlo y fue detenido junto con un hombre alemán y dos locales. Todos menos Corbett fueron puestos en libertad posteriormente.