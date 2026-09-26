Liberados siete presos por motivos políticos en Venezuela

Archivo - Prisión del Helicoide en Caracas (archivo) - Jimmy Villalta/ZUMA Press Wire/d / DPA - Archivo

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Este sábado han sido excarcelados siete presos encerrados por motivos políticos por las autoridades venezolanas, según han informado las organizaciones de derechos humanos.

Entre los liberaos están Henry Castillo, Gilbert Araña, José Gregorio Valladares, Damián Rojas, Wilfredo Díaz, Juan Lagos y Wilder Vázquez, todos ellos recluidos en la cárcel El Rodeo I, según ha informado el Comité por la Libertad de los Presos Políticos.

"Todos ellos procesados por diferentes causas y con realidades diversas, como es el caso de Wilder, quien acumulaba años de detención arbitraria", ha indicado la organización en un mensaje publicado en redes sociales.

El grupo fue recibido afuera de la cárcel por las madres que integran el campamento de protesta civil que llevan más de 250 días acampadas para exigir la liberación de la totalidad de detenidos por motivos políticos. Las madres y familiares mantendrán la acampada.

"Aunque celebramos estos emotivos reencuentros, recordamos que aún faltan decenas de presos políticos por recuperar su libertad. Seguiremos firmes y organizados hasta lograr que todos regresen a casa", ha advertido la organización.

Otras ONG han informado de entre 20 y 30 excarcelaciones durante la pasada madrugada sin que se haya confirmado que estuvieran presos por motivos políticos, una medida que llega horas después de que terminara la segunda ronda de diálogo entre el Gobierno y la oposición.

Entre los excarcelados, según la organización Foro Penal, está el excoronel Miguel Castillo Cedeño, detenido en 2019, y Frank Cabañas, detenido en 2017, ambos por supuestos planes desestabilización contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, ahora preso en Estados Unidos tras la incursión militar estadounidense de enero.

Por su parte, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) ha ado ceunta de 29 excarcelaciones en varios centros de detención. "Queremos precisar que un grupo de 17 personas dentro de los excarcelados no figuraba en nuestro registro de presos políticos. Aclaramos que esto responde estrictamente a los criterios técnicos e institucionales que aplicamos para la calificación metodológica de los casos en función de los tipos penales o cargos imputados, lo cual no menoscaba la relevancia de su situación ni la atención que prestamos a su proceso", ha indicado JEP.

La ONG Surgentes ha dado cuenta por otro lado de la excarcelación de ocho mujeres, entre ellas una adolescente, acusadas de ser parte de los llamados 'tancol', un acrónimo creado por las autoridades para referirse a "terroristas armados narcotraficantes colombianos".

Tras las liberaciones, la Plataforma Unitaria de la oposición venezolana ha indicado que desde el 21 de agosto solo han sido excarcelados 33 presos políticos y ha pedido "voluntad política" para culminar las liberaciones.

La organización pide procesos de liberación masivos, permanentes, expeditos, públicos y transparentes "que garanticen la libertad de todos los presos políticos. "Para lograr la libertad de todos, solo se necesita voluntad política (...). Nada justifica que aún permanezcan mas de 420 inocentes tras las rejas", ha planteado.