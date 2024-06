El líder de la junta de Burkina Faso rechaza que haya un vacío de poder: "Si está vacante, que vengan a hacerse con él"

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder de la junta militar de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, ha salido al paso de las especulaciones sobre un posible vacío de poder y una crisis en el seno de las Fuerzas Armadas durante los últimos meses y ha desafiado a sus críticos aseverando que "si (el cargo) está vacante, que vengan a hacerse con él".

"Es algo imaginario. Si está vacante, que vengan a hacerse con él", ha afirmado durante una visita a la sede de la Radiotelevisión de Burkina Faso (RTB), objetivo la semana pasada de un ataque con proyectiles de mortero, según ha recogido el portal burkinés de noticias Burkina24.

Así, ha afirmado que hay gente que "quiere distraer" a la población con estos incidentes y especulaciones. "No es nada importante. No huimos. Nunca. Somos soldados. Eso es lo último que me viene a la mente. No retrocedemos, no nos rendimos y no nos arrodillamos ante nadie, excepto ante nuestros padres y ante Dios", ha manifestado.

"Seguimos trabajando", ha señalado Traoré, quien ha recalcado que no había realizado la visita durante esos días porque estaba "dejando que siguieran (con las especulaciones) hasta ahogarse". "Creo que ya se han ahogado y que toda África entiende que se trata de apátridas y enemigos de la nación", ha zanjado.

Las palabras de Traoré llegan después de que el Ejército desmintiera que se hayan registrado "motines" en distintas bases del país y ha hablado de un intento de "desmoralizar a las tropas", después de que la rama de Al Qaeda en el Sahel, el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), asegurara haber matado a más de cien militares en Mansila (noreste) y ante el aumento de la inseguridad por los ataques yihadistas.

Asimismo, las autoridades habían declinado pronunciarse sobre el ataque contra la sede de la radiotelevisión nacional en la capital, Uagadugú, y, de hecho, Traoré hizo una aparición en público el domingo, pero sin hacer declaraciones, lo que provocó que aumentaran las especulaciones sobre la situación en torno a su autoridad.

Burkina Faso, dirigido desde 2022 por una junta militar encabezada por Traoré, ha experimentado un aumento significativo de la inseguridad desde 2015 tanto por la presencia del JNIM como la rama de Estado Islámico en esta región del continente africano, lo que ha provocado una oleada de desplazados internos y refugiados hacia otros países del Sahel.