Lieberman descarta sumarse a un Gobierno en Israel en el que participe Netanyahu

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder del partido israelí Yisrael Beitenu, Avigdor Lieberman, ha afirmado este miércoles que no se sumará a un gobierno en el que esté el primer ministro, Benjamin Netanyahu, tras las elecciones parlamentarias del lunes, las terceras en menos de un año.

"No hay más (posibilidades de un gobierno de) unidad", ha recalcado, a pesar de que en los dos comicios anteriores abogó por esta posibilidad para poner fin al estancamiento político, según ha informado 'The Times of Israel'.

Yisrael Beitenu ha tenido una posición clave para hacer de bisagra y dar la mayoría parlamentaria, si bien los dos intentos anteriores se saldaron sin acuerdo, abocando al país a un nuevo proceso electoral.

Los sondeos apuntan nuevamente a que ni el Likud de Netanyahu ni el principal partido opositor Azul y Blanco, liderado por el exjefe del Ejército Benjamin Gantz, obtendrán la mayoría en las urnas.

Gantz ha subrayado en los últimos días que no se coaligará con Netanyahu y la semana pasada afirmó que "un hombre sospechoso de sobornos, engaños y violación de la confianza no puede ser primer ministro".

Asimismo, sostuvo que cualquier partido o parlamentario que quiera sumarse a un gobierno de unidad liderado por él tras las parlamentarias tendrán que firmar un documento comprometiéndose a no dar inmunidad a Netanyahu.

El juicio por corrupción contra el primer ministro de Israel comenzará el 17 de marzo, dos semanas después de que tengan lugar las terceras elecciones parlamentarias en menos de un año, en las que los sondeos siguen sin anticipar una victoria clara para ninguno de los dos grandes bloques.

Netanyahu no está obligado por ley a renunciar a su cargo de primer ministro a pesar del proceso judicial abierto contra él y, de hecho, volverá a encabezar el Likud en los próximos comicios. Aspira a conformar de nuevo una alianza conservadora que le permita seguir en el poder.

Las elecciones fueron convocadas nuevamente después de que Netanyahu no pudiera formar Gobierno tras las elecciones de abril de 2019 y de que ni el primer ministro ni Gantz tuvieran éxito en sus esfuerzos tras los comicios de septiembre.