Lukashenko advierte con sacar al Ejército a las calles para contener posibles protestas postlectorales

MADRID 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, no ha descartado la posibilidad de emplear al Ejército para contener posibles protestas tras las elecciones presidenciales previstas para el 26 de enero.

"Necesitamos que intervenga la Policía o los militares. Necesitamos orden", ha dicho Lukashenko en una reunión en la que ha alertado de los intentos de presionar por parte de la oposición exiliada a las comisiones electorales el día de votación.

"Nuestra oposición autoexiliada ya ha estado incitando a Occidente", ha acusado Lukashenko, quien ha reprochado que a sus rivales políticos en el exterior que estén pidiendo boicotear las elecciones.

"Están en su derecho", ha concedido. Sin embargo, ha afeado lo "fácil" que es hablar así desde el extranjero. "Es mejor que vengan aquí y participen en las elecciones", ha animado. "Aquí no hay abusos, no hay presos políticos. Como presidente, yo no voy a presionar a nadie" ha dicho, según recoge la estatal Belta.

Asimismo, ha emplazado a sus interlocutores a volver a reunirse para valorar la conveniencia o no de invitar a observadores internacionales a la jornada electoral ya que sospecha que vendrán "con valoraciones preconcebidas".

Cinco candidatos concurren a las elecciones del 26 de enero en Bielorrusia, en las que está previsto que revalide mandato por séptima vez un Lukashenko que ocupa el cargo de jefe de Estado desde 1994, cuando el país se independizó de la URSS.