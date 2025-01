Lukashenko tiende la mano a la oposición tras votar en las presidenciales de Bielorrusia como favorito indiscutible

"Me da igual si la UE reconoce o no las elecciones", asegura el presidente, que reitera su voluntad de diálogo con Bruselas

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha depositado este domingo su voto en unas elecciones a las que comparece como favorito indiscutible para revalidar tres décadas de mandato mientras ha rechazado las críticas occidentales, que denuncian el aplastamiento de la oposición y la manipulación del proceso electoral en favor del dirigente.

"Me da absolutamente igual si la Unión Europea reconoce o no estas elecciones. Lo que me importa es que lo hagan los bielorrusos", ha declarado Lukashenko poco después en rueda de prensa ante medios del país e internacionales.

Con todo, Lukashenko ha reiterado su voluntad de dialogar con Bruselas -- a pesar de que las autoridades europeas han denunciado al unísono como una "farsa" la celebración de estas elecciones y consideran al país como un vasallo de Rusia y cómplice en su guerra contra Ucrania -- siempre y cuando admitan los términos de la conversación consensuados con Bielorrusia.

"Si responden a nuestra propuesta sobre la disposición de dialogar, estamos dispuestos a dialogar con la Unión Europea, incluso con quienes aplican una política agresiva contra nosotros", ha manifestado el presidente en la rueda de prensa, recogida por la agencia oficial de noticias BelTA.

En su comparecencia, el presidente bielorruso también ha asegurado que "ni un solo partido político ha sido censurado" y ha exhibido su voluntad de tender la mano a la candidata rival y diputada independiente Anna Kanopatskaya, considerada como la voz más contundente contra el mandatario. "Una mujer que, cuando critica, lo hace de forma civilizada, no como pasa en otros sitios", ha valorado Lukashenko.

"Estamos en el único país del espacio post-sovietico que jamás ha coartado a partido alguno", ha añadido Lukashenko, quien ha confirmado que su primera visita oficial si gana los comicios será a Moscú, donde comentará el proceso electoral con su homólogo ruso, Vladimir Putin.