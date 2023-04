Lula da Silva: "EEUU necesita dejar de incentivar la guerra y empezar a hablar de paz"

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

"Estados Unidos necesita dejar de incentivar la guerra y empezar a hablar de paz. Es necesario que la Unión Europea empiece a hablar de paz para que podamos convencer a Putin y Zelenski de que la paz es el interés de todos y que la guerra, por el momento, sólo interesa a ambos", ha declarado este sábado el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Además, Lula ha asegurado en una rueda de prensa celebrada al final de su visita a Pekín, China, que no teme una reacción negativa de EEUU a su posición respecto a la guerra en Ucrania por "no haber motivos" para ello.

"Cuando hablo con Estados Unidos no me preocupa lo que China piense de mi conversación con ellos. Estoy hablando de los intereses soberanos de mi país. Cuando vengo a hablar con China, No me preocupa lo que pensará Estados Unidos", ha explicado el presidente brasileño, que se marcha "muy satisfecho" de su visita al país asiático.

Durante esta visita, Lula y su homólogo chino, Xi Jinping, han firmado una declaración conjunta en la que, entre otros puntos, se destaca la idea de fortalecer el comercio en divisas locales más allá del dólar, o la de una salida negociada a la guerra de Ucrania.

En vísperas de la reunión, el presidente Lula ya cuestionó por qué todos los países "están obligados" a comerciar en dólares y si no era ya hora de "innovar". En ese sentido, puso en valor el Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS como institución desde la que comerciar y financiar a través de monedas locales.

En lo que respecta a la guerra de Ucrania, ambos líderes han coincidido en señalar que el diálogo y la negociación "son las únicas salidas viables a la crisis" y que todos los esfuerzos en este sentido deberían ser apoyados.

Ambos mandatarios han acordado expandir sus relaciones en materia digital, de intercambios académicos y de transición energética.

"Nuestra relación estratégica está mejorando cada vez más y no necesitamos romper relaciones ni pelear con nadie. Brasil tiene que buscar sus intereses para lo que sea necesario y posibilitar acuerdos con todos los países. No tenemos opciones políticas o ideológicas, tenemos la opción del interés nacional, el interés del pueblo brasileño, el interés de la industria nacional, de nuestra soberanía", ha recalcado Lula.