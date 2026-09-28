El M23 acusa a Kinshasa de normalizar el discurso de odio tras el regreso de Sylvain Ekenge como portavoz militar de RDC

Sylvain Ekenge, portavoz militar del Gobierno de República Democrática del Congo - M. EXTERIORES DE REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Movimiento 23 de Marzo (M23) y coordinador adjunto de la Alianza del Río Congo (AFC/M23), Bertrand Bisimwa, ha criticado el regreso de Sylvain Ekenge al cargo de portavoz de las Fuerzas Armadas de la coalición vinculada al Gobierno de República Democrática del Congo (RDC), después de la polémica generada por unas declaraciones dirigidas contra las mujeres de la comunidad tutsi, palabras que provocaron su destitución a finales de 2025.

Bisimwam ha considerado que la reincorporación de Ekenge constituye una señal de la voluntad de las fuerzas de Kinshasa de asumir públicamente su decisión pese pese a las polémicas afirmaciones que provocaron su expulsión de la Portavocía militar del Gobierno.

"La reintegración del general Sylvain Ekenge como portavoz de las fuerzas de la coalición del régimen de Kinshasa (...) es una señal fuerte y grave de la determinación del régimen de asumir su elección de las bajezas", ha desjuiciado en una publicación en redes sociales.

El dirigente del M23 ha cuestionado además que las autoridades congoleñas no hayan ofrecido explicaciones sobre la gestión del caso o la toma de garantías destinadas a evitar que se repitan manifestaciones públicas de esta naturaleza. A su juicio, la ausencia de declaraciones a este respecto contrasta con lo que considera una muestra de la "institucionalización de discursos de odio" bajo argumentos relacionados con el deber ciudadano y patriótico.

En este sentido, Bisimwa ha advertido de las consecuencias que puede tener la señalamiento de un grupo concreto por parte de un representante estatal. "La estigmatización de una comunidad por parte de un representante del Estado contribuye a las causas profundas de los conflictos: fragiliza la confianza de los ciudadanos y pone en peligro su coexistencia", ha señalado.

El líder rebelde ha situado la polémica en un contexto más amplio de las tensiones étnicas que afectan a la región y ha acusado al Gobierno de Kinshasa de recurrir a una política que, a su parecer, persigue a determinadas comunidades y busca llevar a cabo una "limpieza étnica" para conservar el poder. Bisimwa ha denunciado así el retorno de Ekenge a la primera línea política como el de un "agente difusor de odio".

Frente a estas acusaciones, el presidente del M23 ha reivindicado la convivencia entre las distintas comunidades étnicas de República Democrática del Congo. "Nos pronunciamos y militamos por el vivir juntos y la cohabitación pacífica de nuestras diferentes comunidades", ha declarado, abogando por la construcción de "una identidad común que asegure a todo nuestro pueblo en el respeto de la dignidad de todos y de cada uno".

KIGALI TILDA LA DECISIÓN DE "PERTURBADORA E INDECENTE"

El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Ruanda, Olivier J.P. Nduhungirehe, ha cuestionado también la reincorporación de Sylvain Ekenge como portavoz de las Fuerzas Armadas de RDC, al considerar que su regreso evidencia que los discursos contra la población congoleña de origen tutsi forman parte de una línea asumida por las autoridades del país.

Nduhungirehe ha calificado la decisión de "perturbadora e indecente" y ha sostenido que la vuelta de Ekenge constituye una nueva señal de que las declaraciones de carácter hostil hacia los tutsis congoleños y la "ideología de genocidio" no pueden atribuirse únicamente a actuaciones individuales dentro de las instituciones congoleñas.

"No son obra de ovejas negras en el Ejército o de renegados en el gobierno, sino más bien un proyecto político asumido por el Estado", ha sentenciado el titular de Exteriores ruandés en un comunicado difundido en redes sociales.

El ministro también ha puesto en cuestión la manera en la que se ha comunicado la vuelta del portavoz militar a su puesto. A su juicio, la noticia ha sido difundida "casi a hurtadillas" a través de un comunicado firmado por el propio Ekenge, una fórmula que habría servido, según sus palabras, para reducir el impacto de la decisión y disuadir posibles críticas tanto dentro como fuera del país.

Sylvain Ekenge fue suspendido a finales de diciembre de 2025 de sus funciones como portavoz del Ejército de RDC tras unas afirmaciones en las que "estigmatizó" a las mujeres de la minoría tutsi, después de advertir contra los matrimonios con ellas y dijo que buscaban tener hijos para mantener una "supremacía" étnica en la región, desatando una oleada de críticas, a las que se sumó ya entonces el Gobierno de Ruanda.

El Ejército congoleño condenó las declaraciones de Ekenge "estigmatizando a la comunidad tutsi en la antena de la Radiotelevisión Nacional Congoleña (RTNC)" y anunció la suspensión "de sus funciones como portavoz de las Fuerzas Armadas de RDC", destacando que las palabras de Ekenge "no refleja(ban) en absoluto la posición oficial de RDC ni la del comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República (Félix Tshisekedi), o el Gobierno".