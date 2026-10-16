Macron avisa que cortar la ayuda a Ucrania, como plantea Le Pen, pondría en peligro la seguridad de Francia

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, durante una rueda de prensa al término del Consejo Europeo celebrado en Bruselas - SOPHIE HUGON

BRUSELAS 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha advertido este viernes de que suspender la ayuda financiera a Ucrania, como ha planteado la dirigente ultraderechista Marine Le Pen si llega al poder, dejaría a Francia aislada entre sus socios europeos y pondría en peligro su propia seguridad, al considerar que abandonar a Kiev frente a la invasión rusa supondría una muestra de "debilidad".

"Cualquiera que hoy explique a los franceses que vamos a ahorrar dinero porque todo esto no es serio y que vamos a dejar de apoyar a Ucrania colocaría a Francia, desde el primer segundo, en una situación inédita. Seríamos los únicos en dejar de hacerlo. Los únicos", ha afirmado en una rueda de prensa al término del Consejo Europeo celebrado en Bruselas.

El mandatario francés ha respondido así al ser preguntado por las declaraciones de Le Pen, que ha asegurado que, si llega al poder, interrumpirá en un plazo de seis meses el apoyo económico a Ucrania, una posibilidad que Macron ha rechazado al insistir en que el respaldo a Kiev no responde a una cuestión de voluntad política, sino a la necesidad de proteger los intereses de seguridad de Francia y del conjunto de Europa.

"Si Francia, como todos los demás países miembros de la Unión Europea, apoya a Ucrania, es porque sabemos que lo que está en juego es nuestra seguridad", ha defendido, antes de advertir de que renunciar a ese respaldo equivaldría a considerar que la seguridad francesa "no vale gran cosa".

En este sentido, ha acusado a quienes proponen poner fin a la asistencia financiera a Kiev de estar "tirando por la borda" la seguridad europea y, especialmente, la de los ciudadanos franceses, al tiempo que ha defendido que mantener el apoyo a la resistencia ucraniana es la mejor manera de proteger al país frente a la amenaza rusa.

"La capitulación es debilidad. La debilidad es peligro. Considero que la mejor manera de proteger hoy a las francesas y los franceses es ayudar a Ucrania como lo estamos haciendo, porque está en la primera línea de defensa de nuestra seguridad", ha subrayado.

REPROCHA A LE PEN SU "FALTA DE HUMILDAD"

Más allá de sus discrepancias sobre Ucrania, Macron también ha dirigido un reproche a Le Pen por pronunciarse sobre las decisiones que adoptaría al frente del país antes de las próximas elecciones presidenciales francesas, al considerar que algunos dirigentes políticos se expresan "como si ya estuvieran en el cargo".

"No me inmiscuyo en la campaña, pero a veces me sorprende la falta de humildad de algunas personas que se expresan como si ya estuvieran en el cargo. Respetemos a las francesas y a los franceses. Ellos votarán. Mantengan la humildad", ha señalado.

El presidente francés ha recordado además que serán los ciudadanos quienes decidan quién asume las responsabilidades de Gobierno en las próximas elecciones y ha reivindicado que, hasta entonces, seguirá ejerciendo las funciones que le corresponden conforme a la Constitución.

"Llegará el día en que alguien será elegido y tendrá que asumir esa responsabilidad. Hasta entonces, esa responsabilidad la ejerce, conforme a la Constitución, quien les habla, que fue elegido para ello", ha zanjado.