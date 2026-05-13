Macron plantea llevar a la ONU la misión militar que garantice la navegación en Ormuz

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, durante las conmemoraciones del fin de la II Guerra Mundial en París. - Europa Press/Contacto/Julien Mattia

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha planteado llevar a Naciones Unidas la iniciativa de una misión militar internacional que garantice la navegación en el paso de Ormuz, de tal forma que el plan de Reino Unido y Francia cuente con un marco y un mandato respaldado por la comunidad internacional, aunque París insiste en que cualquier paso se dará una vez cesen las hostilidades.

En una entrevista a varios medios franceses en el contexto de su viaje a Kenia, Macron ha propuesto "emprender una iniciativa en Naciones Unidas" para un "marco" con vistas a acordar una misión "totalmente neutral y pacífica".

"Debemos lograr la reapertura incondicional y sin peajes de Ormuz, desmantelando todos los bloqueos y manteniendo realmente este diálogo de exigencia con respecto a Irán", ha señalado, al tiempo que ha criticado la "escalada en las declaraciones" por parte de Washington y Teherán.

Estas declaraciones llegan en paralelo a la cumbre telemática de ministros de Defensa de la coalición de 40 países que trabajan para poner en pie el despliegue militar en Ormuz que escolte a buques mercantes y garantice la libre navegación cuando finalice la guerra.

Tras la cita, la ministra de Defensa de Francia, Catherine Vautrin, ha afirmado que hay "numerosas" nuevas contribuciones previstas para la operación, aunque ha evitado detallarlas. "Importante apoyo de nuestros socios a los grandes principios de la iniciativa: operación defensiva, conforme al derecho internacional y coordinada con las partes interesadas", ha expuesto sobre el resultado de la reunión.

De lado de Francia confirmó que el portaaviones 'Charles de Gaulle' y su grupo aeronaval ya están desplegados en la región, apuntando a su participación en la eventual misión. En todo caso, en declaraciones a la cadena LCI, reiteró que la misión no trata "en ningún caso de amenazar a Irán" y enfatizó que "no habrá ninguna acción en el estrecho mientras no haya desescalada".

POSIBLES CONTRIBUCIONES DE ITALIA Y AUSTRALIA

Por el momento, pocos países han confirmado su contribución a la misión liderada por París y Londres, el titular de Defensa italiano, Guido Crosetto, ha insistido en que el objetivo compartido sigue siendo que "lo más rápidamente posible" y a través de una acción coordinada se vuelva a las "condiciones de estabilidad y normalidad en la navegación marítima en la zona de Ormuz".

Su compañero de gabinete, el ministro de Exteriores, Antonio Tajani, ha recalcado ante el Parlamento "el compromiso del gobierno con la paz", señalando que Italia se abre a participar en la coalición internacional "solo después del cese definitivo de las hostilidades".

Por su lado, Australia ha anunciado que se sumará a una misión "estrictamente defensiva" encabezada por Francia y Reino Unido, tras indicar el ministro de Defensa australiano, Richard Marles que el país "está dispuesto a apoyar una misión militar multinacional independiente y estrictamente defensiva".

Mientras, Reino Unido, que lidera la iniciativa, ya ha señalado que enviará a la misión drones, aviones de combate y el destructor 'HMS Dragon', así como equipamiento antiminas, después de desplegar en Oriente Próximo en los últimos dias este avanzado buque de guerra, considerado como la columna vertebral de la Marina Real británica.