Más de 400 detenidos desde el inicio de las protestas antigubernamentales en Georgia

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Georgia han informado este domingo de que más de 400 personas han sido detenidas en las protestas contra el Gobierno de Sueño Georgiano que se vienen celebrando en el país desde que a finales de noviembre su primer ministro, Irakli Kobakhidze, anunciase la suspensión de las negociaciones de adhesión a la Unión Europea.

"Queremos recordar a la opinión pública que (...) 372 personas han sido detenidas administrativamente y se han iniciado procedimientos contra ellas, de las cuales 62 ya han sido condenadas a penas de prisión administrativa, y más de 100 han sido multadas como forma de castigo. Hay procedimientos judiciales en curso contra el resto de las personas", ha anunciado el Ministerio en un comunicado publicado en su página web.

Además, desde el 28 de noviembre, más de 150 agentes de la Policía han resultado heridos con afecciones como "quemaduras, fracturas y lesiones en la cabeza" y "muchos" de ellos han requerido cirugía.

Por otra parte, se han registrado alrededor de 60 casos de robo en "centros comerciales, tiendas, bares al aire libre, restaurantes y supermercados", en los que se ha sustraído "diverso equipo, dinero, ropa y otros objetos", ha denunciado el Ministerio.

Así, basándose en su obligación de asegurar "la celebración de reuniones y manifestaciones pacíficas" y prevenir "la delincuencia" durante las mismas, el Ministerio ha mostrado su apoyo a la prohibición del uso de "máscaras" en las concentraciones, una iniciativa anunciada este domingo por el líder del Ejecutivo georgiano.

"Vamos a aprobar una ley que prohíbe cubrirse la cara por diversos medios durante las concentraciones por parte de los participantes en las mismas, incluidos los participantes en las contra-concentraciones", ha declarado Kobakhidze, que espera que esto tenga lugar en unos días y se pueda aplicar plenamente a final de mes.

El primer ministro ha hecho este anuncio pese a asegurar que las protestas están "amainando" porque han "perdido completamente su contenido". "Nadie puede decir contra qué protestan. Todo el mundo ha vuelto a oír que el Gobierno no ha frenado la integración europea del país y, en segundo lugar, no pueden exigir lo que realmente les importa, pues ya han perdido las novenas elecciones (...) En estas circunstancias, estas acciones de la oposición radical no tienen perspectiva, están amainando y no todo acabará sin gloria para ellos", ha señalado.

Las manifestaciones continúan en el país a medida que el primer ministro se enfrenta a la oposición y la presidenta del país, Salomé Zurabishvili, que insisten en que las instituciones han sido "secuestradas" desde los comicios del 26 de octubre y reivindican que se celebre un nuevo proceso electoral que dé salida a la crisis interna.

No obstante, el Parlamento ya ha aprobado la convocatoria de las elecciones presidenciales, que tendrán lugar el 14 de diciembre y pondrán fin al mandato de Zurabishvili como jefa de Estado, a pesar de que la presidenta ha recalcado que no abandonará el cargo hasta que se repitan las elecciones, que se saldaron con la victoria del partido gubernamental Sueño Georgiano por un estrecho margen y entre denuncias de fraude.