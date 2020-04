Más de la mitad de las cárceles de México no adoptan medidas suficientes contra el coronavirus

MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH) ha alertado de que el 63 por ciento de los centros de internamiento federales y estatales tienen condiciones materiales, de equipamiento e higiene deficientes para afrontar el coronavirus, lo que pone en riesgo a la población reclusa, que suma 200.936 personas.

Además, en el 32,79 por ciento de las cárceles hay deficiencia en los servicios de salud, mientras que el 33 por ciento tienen sobrepoblación, y el 32 por ciento, hacinamiento.

Según una encuesta oficial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 45,6 por ciento de los presos entrevistados compartió su celda con más de cinco personas y el 12,5 por ciento, la cama. Además el 30 por ciento afirma que no tiene agua potable en el interior de su celda y el 5 por ciento carece de drenaje.

A todo ello se suma que según estadísticas oficiales a diario visitan solo en las cárceles federales entre 3.000 y 3.500 personas entre abogados, empleados y proveedores. De ellas, aproximadamente 400 son visitas familiares de presos.

"Por ahora no hay casos confirmados dentro de los centros de reclusión, pero una vez que entre el virus, el contagio va a ser masivo. No hay forma de controlar con mucha población. Las zonas de aislamiento no existen", advierte la fundadora y coordinadora institucional de Documenta, María Sirvent Bravo, en declaraciones al diario mexicano 'El Universal'.