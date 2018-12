May advierte ante el Parlamento de que si rechazan el acuerdo del Brexit "volveremos a la casilla uno"

Publicado 26/11/2018 19:34:12 CET

LONDRES, 26 Nov. (Reuters/EP) -

La primera ministra británica, Theresa May, ha defendido este lunes en el Parlamento el acuerdo alcanzado con Bruselas para la salida de Reino Unido de la UE y ha advertido de que si es rechazado "volveremos a la casilla uno" del Brexit. Diputados de la oposición, pero también del partido del Gobierno, han criticado lo pactado.

"No es posible un acuerdo mejor. Podemos apoyar este acuerdo, hacer realidad lo que se votó en el referéndum y construir un futuro mejor (...) o esta Casa puede optar por rechazar este acuerdo y volveremos a la casilla uno", ha afirmado.

El argumento de May es que si no se apoya el pacto logrado, la incertidumbre se adueñará del futuro. "Nadie sabe qué pasará si no se aprueba este acuerdo. Se abriría la puerta a una mayor división y a una mayor incertidumbre, con todos los riesgos que ello implica", ha añadido.

La alternativa, así pues, es abandonar la UE sin acuerdo alguno, una perspectiva muy criticada por el empresariado británico, y desde Bruselas han rechazado tajantemente cualquier renegociación si el Parlamento británico no apoya el pacto.

El próximo 11 de diciembre se someterá a ratificación en el Parlamento británico el Tratado de Salida de Reino Unido de la UE con cinco días de debate, según ha confirmado este lunes el Gobierno británico.

La aritmética es complicada, puesto que por el momento solo está claro que la oposición --313 diputados-- votará en contra, al igual que el Partido Democrático Unionista norirlandés (DUP), mientras que los 314 representantes del Partido Conservador de May están divididos entre fieles a May, euroescépticos y eurófilos. Así pues, será difícil lograr los 320 votos necesarios. Más alcanzable parece una mayoría de 305 diputados contando con abstenciones y ausencias por enfermedad.

"Nunca se aprobará (...). Está más muerto que los dodos", ha afirmado el diputado conservador Mark Francois, que ha calificado de "rendición" este acuerdo. "La Cámara de los Comunes nunca se ha rendido a nadie y no va a empezar a hacerlo ahora", ha apostillado.