May pedirá a Tusk una prórroga del Brexit antes del jueves

LONDRES, 19 Mar. (Reuters/EP) -

La primera ministra británica, Theresa May, va a solicitar por escrito al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, una prórroga del Brexit antes de que este jueves se reúnan en Bruselas los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, según ha anunciado este jueves su portavoz tras una reunión del Gobierno.

Según ha informado la BBC, May enviará la carta este martes pidiendo a la UE una prórroga hasta el 30 de junio, pero con una cláusula que permitiría retrasar la salida de Reino Unido de la UE hasta dos años. Esta opción no ha gustado a todo su gabinete, según la cadena británica.

Theresa May se ha reunido este martes con miembros de su Gobierno durante 90 minutos para abordar todas las implicaciones de la decisión que tomó este lunes el presidente del Parlamento, que no permitió llevar por tercera vez a la cámara la votación sobre el acuerdo de salida de la primera ministra a no ser que en el texto haya cambios sustanciales.

La intención de May era aprobar su acuerdo a última hora, para poder llevarlo ese jueves a la Cumbre de la UE en Bruselas, en la que los líderes europeos van a analizar la situación y las posibles vías de salida de Londres.

El ministro británico para el Brexit, Stephen Barclay, ha asegurado a Sky News que lo que el presidente quería decir "dentro de su mandato" es que "tiene que haber algo diferente" para acceder a nueva votación del acuerdo.

"Puedes tener la misma moción pero con circunstancias diferentes", ha interpretado. Para el negociador del Brexit, la promesa de algunos diputados 'tories' de cambiar el sentido de su voto en una tercer intento "señala el hecho de que hay cosas diferentes".

El portavoz de Theresa May también ha anunciado que las conversaciones con el Partido Unionista Democrático (DUP) de Irlanda del Norte, la formación que sostiene la mayoría conservadora en el Parlamento pero que está en contra de la solución propuesta para la frontera irlandesa, siguen en marcha.