May podría contar con el respaldo de entre 30 y 40 diputados laboristas a su acuerdo para el Brexit

Publicado 10/10/2018 9:02:57 CET

LONDRES, 10 Oct. (Reuters/EP) -

Entre 30 y 40 diputados del opositor Partido Laborista estarían dispuestos a apoyar el acuerdo de Brexit que la primera ministra británica, Theresa May, está tratando de cerrar con la Unión Europea, según informa este miércoles 'The Times', que cita a parlamentarios no identificados.

Los negociadores de la UE para el Brexit cree que el acuerdo de divorcio con Reino Unido está "muy cerca", según dijeron la semana pasada fuentes diplomáticas a Reuters, aunque no está claro si May podría conseguir que lo pactado reciba el respaldo del Parlamento británico. Para ello, necesitaría el respaldo de unos 320 parlamentarios de los 650 que componen la cámara.

May cuenta con 315 diputados y gobierna con una mayoría funcional de trece gracias a un acuerdo con los diez parlamentarios del Partido Democrático Unionista (DUP) norirlandés, aunque los rebeldes en las filas de su Partido Conservador apuntan a que 40 de sus compañeros de filas podrían votar en contra.

Según el 'Times', un grupo de entre 30 y 40 diputados laboristas podría desafiar a su líder, Jeremy Corbyn, y votar a favor del acuerdo que May espera cerrar antes de finales de año.

En uno de los escenarios que se están discutiendo, los diputados laboristas rechazarían inicialmente cualquier acuerdo para demostrar su lealtad a la dirección del partido, pero si se mantuviera el bloqueo parlamentario los rebeldes respaldarían cualquier acuerdo que evitara una salida caótica de la UE, ha precisado el diario. Si los diputados rechazan el acuerdo, May podría caer y Reino Unido se enfrentaría a abandonar la UE sin acuerdo.