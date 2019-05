May recibe a los ministros de Exteriores e Interior para hablar del Brexit

Publicado 23/05/2019 17:41:53 CET

LONDRES, 23 May. (Reuters/EP) -

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, ha recibido este jueves por separado a los responsables de Exteriores, Jeremy Hunt, y de Interior, Sajid Javid, con los que ha hablado de la iniciativa legislativa a la que intenta dar forma para desbloquear el proceso de salida de la UE.

Un portavoz de May ha confirmado sendas reuniones y ha explicado que la jefa de Gobierno tiene en cuenta la opinión de otros compañeros sobre este espinoso tema, horas después de que el Ejecutivo reconociese que la Ley del Acuerdo de Retirada no será sometida a votación en la semana del 3 de junio como estaba previsto.

La presión ha aumentado sobre May después de que esta anunciase su "última oportunidad" para desbloquear el Brexit. El viernes está previsto que se reúnan con los líderes del Comité 1922, un relevante grupo 'tory' crítico con la gestión de la primera ministra.

Las especulaciones se han disparado sobre una posible dimisión inminente de May --según 'The Times' podría ser este viernes--, pero desde Downing Street han insistido en que no hay ningún anuncio previsto. El Gobierno mantiene que la 'premier' tiene en mente seguir en el cargo hasta que concluya el proceso de divorcio.