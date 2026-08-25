Medvedev acusa a Occidente de crear "nuevos focos de conflicto" en sus fronteras

El expresidente ruso y vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, Dimitri Medvedev. - Europa Press/Contacto/Yekaterina Shtukina

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El expresidente ruso y vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, Dimitri Medvedev, ha asegurado este martes que Occidente busca crear "nuevos focos de conflicto" en sus fronteras, incidiendo en que actúa "a través de otros" y atrayendo al conflicto con Rusia a naciones con vínculos históricos con Moscú.

"Durante siglos, Occidente ha intentado crear nuevos focos de tensión en las fronteras de Rusia. Su táctica preferida es actuar a través de otros, atrayendo a naciones con vínculos históricos con Rusia a un enfrentamiento con Moscú", ha afirmado el dirigente ruso en declaraciones recogidas por la agencia TASS.

En este sentido, ha vinculado la guerra en Georgia, tras las disputas por los territorios de Abjasia y Osetia del Sur, con el actual conflicto en Ucrania. "Uno de esos temas es el derecho de los pueblos de Abjasia y Osetia del Sur a la autodeterminación y a obtener la ciudadanía rusa. Entonces, como ahora, los habitantes de los territorios liberados de Novorossiya votaron por la independencia", ha indicado, en referencia a las regiones ocupadas por Rusia en la invasión a gran escala lanzada en febrero de 2022.

LA EXPANSIÓN DE LA OTAN REPRESENTA UNA "AMENAZA EXISTENCIAL"

En la misma línea, Medvedev ha cargado contra la OTAN, organización que ha calificado de "hostil" con Rusia y denunciando que su política de expansión representa una "amenaza existencial" para Moscú.

"Este bloque político-militar hostil no solo sigue existiendo, sino que se expande constantemente", ha denunciado. "La OTAN planea admitir nuevos miembros de antiguas repúblicas soviéticas, como Georgia y Ucrania", ha añadido sobre las aspiraciones de estos países que por el momento solo son considerados socios de la OTAN y su adhesión no está prevista en el corto plazo.

"¿Cómo debemos responder? Es evidente que tales medidas representan una amenaza existencial para Rusia", ha insistido el que fuera presidente de Rusia entre 2008 y 2012.