Meloni asegura que el G7 abordará las órdenes de arresto de Netanyahu y Gallant en la próxima reunión de Exteriores

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha asegurado este viernes que se abordarán las órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su antiguo ministro de Defensa, Yoav Gallant, en la próxima reunión de Exteriores del G7.

"La presidencia italiana del G7 tiene intención de incluir el tema en el orden del día de la próxima reunión de ministros de Asuntos Exteriores que se celebrará en Fiuggi del 25 al 26 de noviembre", ha asegurado, según ha recogido la agencia de noticias Rai.

No obstante, ha advertido que "no puede haber una equivalencia entre las responsabilidades del Estado de Israel y la organización terrorista Hamás". "En estos días profundizaré en los motivos que llevaron a la sentencia del TPI. Motivaciones que siempre deben ser objetivas y no de carácter político", ha agregado.

La corte de La Haya dictaminó que hay evidencias de que tanto Netanyahu como Gallant buscaron a sabiendas dejar a la población de la Franja de Gaza sin elementos "indispensables para su supervivencia" y de bloquear la entrada de ayuda, obstaculizando además la labor de las organizaciones humanitarias.

Los jueces creen que Netanyahu y Gallant pueden ser "penalmente responsables" por utilizar el hambre como método de guerra, así como de asesinatos, otros actos inhumanos y persecución que entrarían dentro de la categoría de crimen contra la humanidad. Les recrimina, además, que bajo su mando puedan haberse cometido ataques indiscriminados contra la población civil.

La corte ordenó también la detención del jefe del ala militar de Hamás, Mohamed Diab al Masri, conocido como 'Abú Deif', después de que otros dirigentes del grupo islamista señalados previamente, Yahya Sinwar e Ismail Haniye, hayan perdido la vida en los últimos meses en operaciones israelíes. Israel le ha dado por muerto, si bien el grupo no lo ha confirmado oficialmente.

El ministro de Exteriores de Defensa italiano, Guido Crosetto, tachó de "incorrecta" la sentencia contra Netanyahu, porque equipara al primer ministro israelí y a su ministro de Defensa con "el líder de los atacantes", en alusión a Deif.

"Pero al unirnos al Tribunal Penal Internacional debemos aplicar sus disposiciones", ha detallado, agregando que si Netanyahu o Gallant visitaran Italia, las autoridades "tendrían que arrestarlos en cumplimiento de la legislación internacional, no por una decisión política".

El artículo 86 del Estatuto de Roma contempla que todos los Estados parte deben cooperar totalmente con el TPI y apoyar su mandato, lo que incluye la obligación de detener y entregar a personas sujetas a órdenes de arresto emitidas por el tribunal en caso de que entren en su territorio.